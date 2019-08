vor 40 Min.

Drei Verletzte bei Unfall auf der A96 bei Landsberg

Ein Kleinwagen wird auf der Autobahn bei Landsberg zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt. Stau nach Sperrung.

Von Stephanie Millonig

Auf der A96 bei Landsberg hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt wurden. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung München gesperrt.

Laut Verkehrspolizei kam es um 16.15 Uhr zu dem Unfall zwischen der Autobahnauffahrt Landsberg-West und Landsberg-Nord. Ein Lastwagenfahrer fuhr auf einen Kleinwagen auf, der wiederum auf einen Lastwagen geschoben wurde, der im Stau stand.

Die Autobahn ist in einer Fahrtrichtung gesperrt

Der Autofahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die drei Autoinsassen wurden ins Klinikum Landsberg gebracht. Zwei von ihnen hatten sich leichte, einer mittelschwere Verletzungen zugezogen.

Derzeit ist die Autobahn in Fahrtrichtung München noch gesperrt. Der Verkehr staute sich bis in die Abendstunden in der Stadt.

