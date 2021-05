Beim Echinger Tunnel brennt ein Auto aus

Auf der A 96 bei Eching fängt ein Pkw Feuer. Daraufhin wird der Tunnel in beide Richtungen gesperrt.

Wohl schon im Autobahntunnel bei Eching hat am Freitag gegen 17.20 Uhr ein Auto Feuer gefangen. Laut einem Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck schaffte es der Autofahrer gerade noch aus dem Tunnel herauszukommen, bevor der Wagen stärker in Brand geriet und dadurch womöglich eine größere Katastrophe ausgelöst worden wäre. Der Tunnel wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt, als die Rauchentwicklung wahrgenommen wurde.

Der Autofahrer, dessen Wagen in Brand geriet, war in Richtung Lindau unterwegs. Kurz nach dem Tunnel blieb er auf der linken Fahrspur stehen, der Fahrer konnte das Auto unversehrt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Auto total ausbrannte. Ansonsten berichtet die Polizei nicht von weiteren Schäden. (ger)

