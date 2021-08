So steht es um die Mückenplage in Eching

Plus Dem Mückenmonitoring in Eching zufolge gibt es heuer nur wenige Schnaken. Welche Gründe es dafür gibt und warum trotzdem politisch über das Thema gestritten wird.

Sachstand Mückenplage: Diesen Tagesordnungspunkt hat es auch bei der jüngsten Echinger Gemeinderatssitzung gegeben. Allerdings: Von einer Plage gab es laut Bürgermeister Siegfried Luge auch bei dieser Gelegenheit nichts zu berichten.