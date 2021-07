Ausstellung in Egling: Geschichte fängt vor der Haustür an

In Egling werden ab Freitag persönliche Gegenstände von ehemaligen KZ-Häftlingen gezeigt. Diese erzählen tragische Geschichten und sollen Denkanstöße liefern. Aber hinter der Aktion steckt noch mehr.

Es ist eine besondere Ausstellung, auch für Christopher Vila, den Vorsitzenden des Heimatvereins Egling. Was das Arolsen Archiv ab Freitag in der Lechraingemeinde zeigt, sind Dinge, die Geschichte erzählen – Dinge, sogenannte Effekten, die KZ-Häftlingen abgenommen wurden und die den Nachfahren und Angehörigen übergeben werden sollen. Diese Ausstellung sei keine leichte Kost, aber enorm wichtig, sagt Vila, den eine Schautafel ganz persönlich berührt hat.

Die Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins Egling sind sehr aktiv (LT berichtete). So fand der Vorsitzende Christopher Vila bei umfangreichen Recherchen über die Zeitgeschichte und Interviews mit Zeitzeugen des Nationalsozialismus heraus, dass im April 1945 ein Trupp mit etwa 200 bis 400 Häftlingen durch Egling marschierte. Sie gehörten wahrscheinlich zum Kauferinger Außenlager und wurden von Hattenhofen kommend über Egling zu den Güterzügen nach Fürstenfeldbruck gebracht. „An diesem Apriltag waren in Egling Schüsse zu hören“, hat Christopher Vila herausgefunden.

Die intensiven Forschungen bei der Stiftung der Bayerischen Gedenkstätten ergaben Hinweise auf zwei Leichname, die in Egling gefunden und in den 50er-Jahren auf dem Waldfriedhof in Dachau bestattet wurden. „Mit diesem Hintergrund haben wir uns bei den ,Arolsen Archives International Center on Nazi Persecution’ um die Effekten-Ausstellung #Stolen Memory beworben“, so Vila. Die Arolsen Archives sind ein internationales Zentrum über NS-Verfolgung mit dem weltweit umfassendsten Archiv zu Opfern und Überlebenden des Nationalsozialismus.

Und Egling bekam den Zuschlag – am Freitag wird das Arolsen Archiv seine Tour durch ganz Deutschland dort starten. „Die Ausstellung wird später auch in Hamburg oder Stuttgart zu sehen sein.“ Dass der Ort mit seinen gut 2000 Einwohnern mit Großstädten auf der Liste der Ausstellung steht, die im nächsten Jahr auch im Ausland gezeigt werden soll, freut Vila natürlich.

Es ist auch genau das, worum es nicht nur ihm geht: „Geschichte passiert vor der Haustür“, sagt er – das hätten ja auch die Forschungen in Egling ergeben. Und vor der Haustür müsse man sich gerade in diesen Zeiten mit dem Demokratieverständnis und der Vergangenheit beschäftigen.

Die Sammlung mit Hinweisen zu rund 17,5 Millionen Menschen gehört zum Unesco-Weltdokumentenerbe. „Effekten“ sind persönliche Gegenstände wie Uhren, Eheringe, Füller, Brieftaschen mit Fotos, die den Häftlingen von den Nationalsozialisten abgenommen wurden. In der Ausstellung werden Bilder von diesen Gegenständen gezeigt. #Stolen Memory ist eine Kampagne der Arolsen Archives zur Rückgabe persönlicher Gegenstände an die Angehörigen.

Seit dem Start des Projekts 2016 konnten mehr als 500 betroffene Familien gefunden werden. Noch immer bewahrt das Archiv gestohlene Gegenstände von knapp 2500 Personen aus ganz Europa auf. Die Ausstellung zeigt Bilder solcher Effekten und erzählt von Schicksalen der NS-Verfolgten.

Eine dieser Schautafeln hat Christopher Vila besonders berührt – sie handelt von den Effekten von Pater Engelmar Unzeitig, der als „Engel von Dachau“ bezeichnet wird. Mit dessen Leben hatte sich Vila während seines Abiturs intensiv beschäftigt, und nun diese Effekte zu sehen, sei für ihn doch sehr emotional gewesen.

Schließlich „stehen hinter allen diesen Dingen Schicksale“, sagt Vila. „Da werden manchmal Abschiedsbriefe nach 75 Jahren zurückgegeben. Es ist nicht einfach, aber man muss sich damit auseinandersetzen.“ Und dass diese Ausstellung – sowohl der Container vor Ort als auch die digitale Aufbereitung – etwas Besonderes sei, zeige der Grimme Online Award in der Kategorie „Wissen und Bildung“, mit dem sie ausgezeichnet wurde.

Am Freitag um 13 Uhr wird die Schau in Egling von Dr. Christian Höschler, dem stellvertretenden Forschungsleiter von Arolsen Archives, auf dem Schulparkplatz in der Schulstraße eröffnet. Bürgermeister Ferdinand Holzer spricht ein Grußwort und Ernst Grube, Präsident der Lagergemeinschaft Dachau, wird seine Grußbotschaft schicken, da er zu einem persönlichen Auftritt altersbedingt nicht mehr in der Lage ist.

Der Ausstellungscontainer ist geöffnet vom 2. bis 14. Juli jeweils Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Schulklassen und Gruppen können einen Vormittagstermin vereinbaren. Zu den Öffnungszeiten sind auch Mitglieder des Heimatvereins Egling vor Ort.