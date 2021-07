Egling

17:55 Uhr

Bücherei in Egling ist auch ein Spieleparadies

Sabrina Metzger (links) und Barbara Blank leiten die Gemeindebücherei in Egling. Sie haben innerhalb von drei Jahren eine Sammlung mit rund 300 Spielen aufgebaut. Auch Nutzer aus den Nachbargemeinden nehmen das Angebot gerne an.

Plus In Egling leiten zwei spielebegeisterte Frauen die Bücherei. Das spiegelt sich im Angebot wider. Was das verrückteste Spiel ist, das sie je getestet haben.

Von Christian Mühlhause

In den vergangenen drei Jahren ist in der 2000-Einwohner-Gemeinde Egling eine große Ludothek entstanden. Rund 300 Spiele kann man sich dort inzwischen ausleihen. Das Interesse daran ist so groß, dass auch Nutzer aus anderen Orten kommen. Aufgebaut haben das Angebot Barbara Blank und Sabrina Metzger. Die beiden betreuen die Gemeindebücherei, wo auch die Ludothek untergebracht ist. Das LT hat mit den beiden über ihre Begeisterung für Spiele gesprochen, welche Tipps sie haben und was das verrückteste Spiel war, das sie je ausprobiert haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

