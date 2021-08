Wie heizen? In Egling soll ein Runder Tisch Lösungen finden

Plus Ein Runder Tisch soll in Egling Vorschläge erarbeiten, wie mehrere große Projekte mit Wärme versorgt werden sollen. Bei der Schule entstehen weitere Kosten.

Gleich mit drei Projekten in Sachen künftiger Heizungslösung hat sich der Gemeinderat Egling jüngst beschäftigt. Eine Fachfrau informiert über Nahwärme und Bürgermeister Ferdinand Holzer berichtet, dass bei der Schule noch weiterer Handlungsbedarf besteht,