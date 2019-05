vor 53 Min.

Ein Arbeitsloser mehr

Leichter Rückgang bei Stellen

Trotz des leichten Rückgangs der gemeldeten Arbeitsstellen ist die Lage auf dem heimischen Arbeitsmarkt noch als stabil zu bezeichnen, so die Agentur für Arbeit Weilheim in ihrem Bericht. Erfreulich sei, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den letzten Monaten in unserer Region weiter angestiegen sei.

Bei der letzten Stichtagsprüfung Ende September belief sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Bezirk der Agentur für Arbeit Weilheim auf 222082 Männer und Frauen. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das ein Plus von 3,4 Prozent.„Die stärkste Zunahme von 3,9 Prozent verzeichnen wir dabei im verarbeitenden Gewerbe“, führt Michael Schankweiler, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Weilheim, an. Im Landkreis Landsberg ist die Arbeitslosigkeit im Mai um 29 auf 1370 Personen gestiegen. Das waren ein Arbeitsloser mehr als noch 2018. Die Arbeitslosenquote betrug im Mai wie im Vormonat 2,1 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich ebenfalls auf 2,1 Prozent. (lt)

