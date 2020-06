00:31 Uhr

Ein Auto brennt in der Schlossberggarage

Brand in der Landsberger Schlossberggarage: Dort ging am Mittwoch in der Mittagszeit ein geparktes Auto in Flammen auf.

Großeinsatz in Landsberg. Auf der B17 laufen bei Kinsau Hunderte Liter Diesel aus

Blaulicht und Martinshorn in Dauerschleife: Am Mittwochmittag ist ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Landsberger Schlossberggarage alarmiert worden. Dort wurde gegen 12.40 Uhr ein brennendes Fahrzeug gemeldet.

Ein Atemschutztrupp drang in die Tiefgarage vor und stellte auf Parkdeck C ein brennendes Auto fest. Der Wagen brannte laut Polizei komplett aus. Doch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge verhindern. Ein Mitarbeiter der Parkgarage hatte noch Löschversuche unternommen. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort auf mögliche Anzeigen einer Rauchgasvergiftung untersucht, wie es an der Einsatzstelle hieß.

Während des Einsatzes war die Neue Bergstraße zeitweise komplett gesperrt. In der Landsberger Innenstadt kam der Verkehr kurzzeitig zum Erliegen. Die genaue Schadenshöhe und die Brandursache sind derzeit noch unklar.

Für etwa vier Stunden war die B17 in Höhe Kinsau am frühen Dienstagabend im Berufsverkehr gesperrt. Gegen 17.20 Uhr war ein 47-jähriger Autofahrer aus dem Fuchstal in Richtung Landsberg unterwegs. Auf Höhe Kinsau geriet er auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden Sattelzug eines 27-Jährigen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, teilt die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß wurde der Tank der Sattelzugmaschine aufgerissen, sodass Hunderte Liter Diesel ausliefen. Zur Bergung des Sattelzugs und zur Fahrbahnreinigung musste die B17 in Richtung Süden für etwa vier Stunden gesperrt werden. (wimd)

