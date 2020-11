11:05 Uhr

Ein Exhibitionist belästigt in Landsberg Frauen

Offenbar ist in Landsberg ein Exhibitionist regelmäßig unterwegs. Nach einem Vorfall am Mittwoch hält sich die Polizei aber bedeckt.

Von Dominic Wimmer

In Landsberg treibt offenbar ein Exhibitionist sein Unwesen. Am späten Mittwochabend klopfte der Mann offenbar am Fenster bei einer Hausbewohnerin. Weil die Frau laut LT-Informationen jemanden aus der Nachbarschaft vor der Tür vermutete, öffnete sie die Tür. Ihr gegenüberstand ein Mann, der sein Geschlechtsteil aus der Hose hängen hatte. Der Unbekannte flüchtete danach sofort.

Der Vorfall machte in sozialen Netzwerken die Runde und gab allerlei Anlass zu Diskussionen. Denn offenbar trat der Mann schon mehrfach in Landsberg in Aktion. Die Polizei bestätigte zwar einen entsprechenden Vorfall vom Mittwochabend, wollte jedoch auf Nachfrage unserer Zeitung keine weiteren Angaben machen, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden, wie es hieß.

Themen folgen