Ein Fronleichnamsfest mit nur wenigen Blumen

Plus Keine Prozessionen und keine Blumenaltäre: Fronleichnam wird dieses Jahr anders als sonst gefeiert. Der Landsberger Stadtpfarrer übt Kritik und die Oberbürgermeisterin startet einen Aufruf.

Von Frauke Vangierdegom

Am zweiten Donnerstag nach Pfingsten feiert die katholische Kirche traditionell das Fest Fronleichnam. Doch in diesem Jahr gestaltete sich das Fest, mit dem Katholiken an die Gegenwart Jesu im Sakrament der Eucharistie erinnern, aufgrund der Corona-Krise anders als üblich: Keine Prozessionen zogen durch die Landsberger Altstadt und die zahlreichen Landkreisgemeinden, keine festlich geschmückten Blumenaltäre zu Ehren Gottes waren aufgebaut worden und entlang der Prozessionsstrecke säumten keine Birken den Weg. Gefeiert wurde trotzdem.

Der Landsberger Stadtpfarrer Michael Zeitler machte aus seiner Enttäuschung und seinem Unverständnis darüber, dass es ihm und den Gläubigen verwehrt sei, eine „Demonstration des Glaubens zu feiern“, keinen Hehl. „Im Gegensatz zu den Impf- und Maskengegnern, denen Demonstrationen erlaubt sind“, so der Geistliche in seiner Predigt, müsse die Kirche auf die Prozession verzichten. Einziger Trost war für ihn gestern Morgen, dass es „zum Glück kein schönes Wetter“ gab.

Das Fronleichnamsfest musste dieses Jahr ohne Prozessionen stattfinden. Stadtpfarrer Michael Zeitler und Mesner Thorsten Poth in Mariä Himmelfahrt in Landsberg.

Zeitler erinnerte in seiner Predigt in Mariä Himmelfahrt auch daran, dass die Pandemie nicht nur das kirchliche Leben durcheinandergewirbelt und teilweise verhindert habe – auch im Alltag sei den Menschen einiges an Lebendigkeit genommen worden. „Heute geht es um nichts anderes als die Feier der Lebendigkeit“, so Zeitler. Lebendigkeit, das sei für einige der morgendliche Besuch im Inselbad, für andere die gesellige Grillparty mit Freunden und für wieder andere der Besuch eines Konzerts. „Das alles ist uns zurzeit gar nicht oder nur eingeschränkt möglich“, sagte Zeitler und nutzte die Gelegenheit für eine „Werbeunterbrechung“, in der er ankündigte, dass es ab 20. Juni wieder den „Landsberger Orgelsommer“ geben wird, wenn auch nur mit begrenzter Besucherzahl.

Die Oberbürgermeisterin startet einen digitalen Aufruf

Unter den rund 80 Gläubigen, die weit auseinander in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt saßen, begrüßte der Stadtpfarrer auch Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Bürgermeister Moritz Hartmann. Baumgartl hatte kurz vor Beginn des Gottesdienstes in den sozialen Medien dazu aufgerufen, alte Fotos von den „festlich und liebevoll geschmückten Altären“ zu posten – in der Hoffnung, „dass wir im nächsten Jahr diese wunderbaren vier Altäre wieder zusammen genießen können!“. Denn nicht nur der Aufbau der Altäre, sondern auch die feierliche Prozession durch die Stadt konnte heuer nicht stattfinden.

Am heutigen Fronleichnam - einem der wichtigsten katholischen Feiertage im Jahr - gibt es normalerweise eine... Gepostet von Doris Baumgartl Oberbürgermeisterin für Landsberg am Lech am Donnerstag, 11. Juni 2020





„Irgendwie ist das kein richtiges Fronleichnamsfest“, sagte Mesner Thorsten Poth im Gespräch mit dem LT. Es ist das zweite oder dritte Mal in seiner 21-jährigen Dienstzeit, dass es an Fronleichnam „nur“ einen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche gab. Manchmal machte nur das Wetter der Prozession einen Strich durch die Rechnung. Seit zehn Jahren ist die große Prozession mit Fahnenabordnungen der Vereine, Vertretern der Politik und natürlich vielen Gläubigen nie ausgefallen, ist sich Stadtpfarrer Zeitler sicher, denn so lange währt im September seine Amtszeit schon.

Einige Vorbereitungen fallen dieses Jahr flach

Mesner Thorsten Poth war es in den vergangenen Tagen zwar nicht langweilig, die Aufgaben, die sonst für ihn zur Vorbereitung des Fronleichnamstages gehörten, sind aber weggefallen. „Ich habe keinen Himmel aufgebaut und keine Stangen für die Vereinsfahnen vorbereitet“, erzählt er dem LT. Und er hat auch keinen Altar aufgebaut und geschmückt. Normalerweise ist Poth mit seiner Frau Nicole immer in den frühen Morgenstunden an Fronleichnam vor dem Rathaus zugange, um dort einen der vier Altäre im Altstadtgebiet aufzubauen.

Am Donnerstag reichte ein „normaler Blumenschmuck in der Kirche“ aus. „Die Blumenteppiche und Altäre in der Stadt werden ja aufgebaut, um unserem Herrn eine schöne Umgebung zu bereiten, wenn wir in der Prozession laufen“, erklärt Poth und führt einen anschaulichen Vergleich an: „Wenn ein Brautpaar heiratet, wird ja auch nicht daheim alles schön geschmückt, sondern dort, wo gefeiert wird.“ Und wenn in Corona-Zeiten ein Paar seine Hochzeit verschoben hat, schmücke es ja auch nicht einfach so das Lokal am ursprünglichen Termin – ohne Fest. Um dem Fronleichnamstag dennoch eine besondere Note geben zu können, fand am Ende des Gottesdienstes eine Anbetung der Monstranz statt, verbunden mit dem Wunsch, die Pandemie möge vorüber gehen.

Woher der Begriff eigentlich stammt

Fronleichnam bedeutet übersetzt so viel wie „Fest des Leibes und Blutes Christi“. Er leitet sich ab aus dem Althochdeutschen. Dabei steht „vron“ für „Herr“ und „licham“ für „Leib“. Mit dem Fest erinnert die katholische Kirche an die Gegenwart Jesu im Sakrament der Eucharistie. Wann die heute so eng verbundene Tradition der Blumenteppiche an den Außenaltären entstand, ist unklar. In der Landsberger Pfarrei Zu den Heiligen Engeln wurde auf einer Wiese vor der Kirche trotzdem ein Blumenteppich angelegt

