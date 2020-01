Ein Glücksmoment für den Landrat und ein wichtiger Kraftakt für den OB

Plus Landrat Thomas Eichinger und Oberbürgermeister Mathias Neuner blicken im LT-Interview auf das Jahr 2019 zurück. Dabei geht es auch um die Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und der Stadt Landsberg.

Was war beruflich Ihr wichtigstes Ergebnis oder Ihre wichtigste Entscheidung im vergangenen Jahr?

Eichinger: Die kürzlich im Stadtrat getroffene Entscheidung, uns den Weg für die Außenstelle auf dem Penzinger Feld frei zu machen, ist für mich ein sehr wichtiges Ergebnis, das war ein echter Glücksmoment. Im Kreistag gab es nicht die eine wichtige Entscheidung, sondern mehrere. Beispielsweise die, den Bereich Klimamanagement personell aufzustocken oder die Weichenstellung für einen klimagerechten forstwirtschaftlichen Umbau in der Region.

Neuner: Von ganz besonderer Bedeutung war für mich die Entscheidung, den Bau des neuen Lechstegs in Auftrag zu geben. Das ist wohl eines der wichtigsten städtebaulichen Projekte in unserer Stadt. Das war ein wichtiger und richtiger Kraftakt. Ich erinnere daran, dass nicht die Brücke Konsequenz aus dem Wohnungsbau am Papierbach ist, sondern umgekehrt. Die allerersten Verhandlungen bezüglich des Geländes der ehemaligen Pflugfabrik bezogen sich auf eine Verbindung über den Lech.

Was hat Ihnen am meisten Ärger bereitet?

Eichinger: Die Diskussionen über den Sinn der Sanierung des Greifenberger Warmfreibades haben mich schon ein bisschen geärgert. Wir haben im Kreistag einen Grundkonsens darüber, das Bad zu sanieren. Schließlich leistet eine solche Einrichtung einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in unserem Landkreis. Es ist falsch zu glauben, der Ammersee könne ein Freibad in Seenähe ersetzen. Es ist natürlich ärgerlich, dass trotz genauer Untersuchungen jetzt eine Verteuerung der Maßnahme zu verkraften ist. Deshalb aber das ganze Projekt infrage zu stellen, halte ich für falsch.

Neuner: Es gibt vieles, über das ich mich im Alltag als Oberbürgermeister ärgere. Das ist aber in aller Regel sehr schnell wieder vergessen. Was mich wirklich ärgert, sind die teils unsachlichen Argumentationen zum Projekt Lechsteg. Dass die Wichtigkeit von einigen immer wieder angezweifelt wird, kann ich nicht nachvollziehen. Und noch einmal: Erst waren die Überlegungen zur Brücke da, dann erst die zur Wohnbebauung.

Worüber haben Sie sich am meisten gefreut?

Eichinger: Wie schon erwähnt, die Entscheidung des Stadtrates für die Ansiedlung des Erweiterungsbaus für unser Landratsamt hat mich unglaublich gefreut. Über das Jahr gesehen gibt es für einen Landrat sehr viele freudige Ereignisse wie die Leonhardiritte, das Gautrachtenfest oder die Kreiskulturtage. Freude bereitet es auch zu sehen, wie gut sich unser Landkreis entwickelt. Wir haben quasi Vollbeschäftigung, das freut natürlich.

Neuner: Mein schönstes Erlebnis in diesem Jahr war unbestritten das Ruethenfest. Miterleben zu dürfen, wie intensiv dieses Kinderfest in unserer Stadt gefeiert wird, war mir eine große Freude und Ehre. Bei solchen Highlights spürt man ganz besonders, was es bedeutet, Oberbürgermeister von Landsberg sein zu dürfen.

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Landkreis Landsberg?

Eichinger: Ich würde die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landkreis als eine sehr anspruchsvolle Art der Kommunikation bezeichnen. Manchmal würde ich mir zwar eine schnellere Entscheidung der Dinge im Stadtrat wünschen, aber wir sind mit der Stadt Landsberg sehr eng verbunden. Wenn Entscheidungen ein oder zwei Jahre in der Pipeline hängen, ist das für uns schwer. Wir brauchen möglichst schnelle Antworten, damit wir wissen, wo wir stehen.

Neuner: Die Zusammenarbeit ist sehr vielschichtig, aber durchweg gut. Besonders als Rechtsaufsichtsbehörde ist das Miteinander toll. Als Kreisrat und gleichzeitig Oberbürgermeister der Stadt schlagen manchmal zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen kämpfe ich dafür, so zentrale Einrichtungen wie das Landratsamt in der Stadt zu halten, zum anderen verstehe ich aber auch die Interessen des Kreises.

Was sind Ihre wichtigsten Ziele für die Kommunalwahl 2020 und die Zeit danach?

Eichinger: Natürlich möchte ich als Landrat weitermachen. Wichtige Aufgaben sind die Digitalisierung an Schulen, die Schaffung von neuen Pflegeheimen (vielleicht gemeinsam mit der Stadt Landsberg) sowie die Sanierung und Erweiterung des Pflegeheims in Greifenberg. Möglicherweise schaffen wir es ja, am Penzinger Feld nicht nur den Erweiterungsbau für das Landratsamt zu bauen, sondern dort auch ein Pflegeheim unterzubringen. Wir planen, die Pflegeschule am Klinikum zu erweitern, denn nur so können wir dringend benötigte neue Pflegekräfte gewinnen. Dann steht die Frage im Raum, wie es mit den Landkreis-Bädern grundsätzlich weitergeht. Wir wollen keine Ausgliederung, aber eine Art Kommunalwerk wäre denkbar.

Neuner: Das Amt des Oberbürgermeisters würde ich sehr gerne weiter ausüben. Die vorrangigste Aufgabe wird neben dem Ausbau von Kindergärten und Schulen die Schaffung von etwa 1500 Arbeitsplätzen in den nächsten zehn Jahren sein. Die Sanierung des Neuen Stadtmuseums hat ebenso große Bedeutung wie der Ausbau des Radwegenetzes oder die Weiterentwicklung unseres Flächennutzungsplanes. Einfach ausgedrückt dreht sich die Arbeit in der Verwaltung und im Stadtrat in erster Linie rund um das Thema Wachstum.

Wie verbringen Sie die Weihnachtsferien?

Eichinger: Die Weihnachtsferien gehören zu den seltenen Zeiträumen im Jahr, wo es wirklich ruhig bleibt. Ich verbringe die Tage im Kreise der Familie. Vielleicht werden wir ein paar Tage in die Berge fahren.

Neuner: Die Feiertage am Jahresende sind für mich eine Zeit der kompletten Ruhe und Entspannung. Weihnachten feiern wir zu Hause, die ganze Familie ist da. Eventuell geht es auch noch ein paar Tage zum Skifahren.

Was bringt Ihnen in dieser Zeit die meiste Erholung?

Eichinger: Entspannen kann ich sehr gut beim Lesen. Ich freue mich schon darauf, einmal wieder ein Buch in Ruhe lesen zu können. Zum Beispiel den Bestseller von Yuval Noah Harari, einem israelischen Historiker. Sein drittes Buch „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ ist absolut lesenswert. Aber ich liebe auch Thriller aller Art.

Neuner: Erholen kann ich mich am besten bei Spaziergängen mit meiner Frau. Dann haben wir Zeit, über etwas anderes als Kommunal- oder Stadtpolitik zu reden. Übrigens kann auch ich die Bücher von Yuval Noah Harari nur empfehlen.