vor 37 Min.

Ein Himmel voller Geigen

Seit Februar arbeitet Claire Chaubard in ihrer Werkstatt am Georg-Hellmair-Platz in Landsberg (oben). An der Wand hängt auch das Pferdehaar für die Bögen (unten links).

Die Geigenbauerin Claire Chaubard ist mit ihrer Werkstatt an den Hellmairplatz in Landsberg gezogen. Wie die gebürtige Französin nach Deutschland gekommen ist und nach welchem Vorbild sie ihre Instrumente fertigt

Von Romi Löbhard

Violinen in verschiedenen Größen, Bratschen, einige Violoncelli, Bögen, nach Holzart sortierte, schmal geschnittene Holzplatten stehen, hängen, liegen in, an, auf Regalen. Davor macht sich ein riesiger Werktisch mit allerlei feinerem und auch gröberem Werkzeug wichtig: Nicht wenige Passanten werfen einen neugierigen Blick durch die zwei Schaufenster in einen Raum, an dem der Operettenkomponist Leo Fall seine helle Freude hätte. Bei Claire Chaubard am Georg-Hellmair-Platz 383a in Landsberg hängt der Himmel buchstäblich voller Geigen.

Im Raum selbst liegt ein feiner Geruch nach Holz und Harz – und auch ein wenig nach frischem Lack. Claire Chaubard ist Geigenbaumeisterin und längst bei Streichern in unserer Region bekannt. Sie hat eine Werkstatt in Dornstetten und seit Februar nun auch in Landsberg. Ganz fertig eingerichtet ist letztere noch nicht. „Die Schaufenster müssen noch gestaltet und beschriftet werden.“ Dass sie diesen Beruf erlernte, war familiär praktisch vorgegeben, meint Chaubard. „Meine Mutter ist die Musikerin in unserer Familie“, erzählt sie.

„Mein Vater hat in seiner Freizeit viel geschreinert, mit Holz gearbeitet.“ Und auch feinere Sachen gemacht: So habe er das Cello ihrer Schwester Lucile restauriert. Letztere ist, wie Claire verrät, Cellistin und lebt in Göttingen. Geboren und aufgewachsen ist die 43-Jährige in Montabaun in Südfrankreich. Ab 1997 besuchte sie drei Jahre lang die Staatliche Fachschule für Geigenbau in Mittenwald und schloss mit der Gesellenprüfung ab. Warum Mittenwald? „Diese Schule hat einen sehr guten Ruf, vor allem in Bezug auf die handwerkliche Ausbildung.“

Eine gediegene handwerkliche Grundlage, Holzkenntnisse, Verarbeitungspraktiken – das vor allem war der Instrumentenbauerin wichtig. Danach ging es für zwei Jahre nach Australien, wo sie sich beruflich weiterentwickelte. Es folgte ein beruflicher Aufenthalt in Köln, anschließend war sie fast zwei Jahre lang bei Geigenbau Jaumann in München beschäftigt.

„Diese Zeit war super“, schwärmt Claire rückblickend. „Wir waren immer mehrere Geigenbauer, haben viel voneinander gelernt und Michael Jaumann hat uns stets weitergeholfen.“ 2004 hat Claire Chaubard die Meisterprüfung abgelegt und sich in Göttingen mit eigener Werkstatt selbstständig gemacht. Zusätzlich war sie in Kopenhagen in einer Werkstatt beschäftigt, die mit mehreren Kollegen zusammen betrieben wurde.

Längst ist der Lebensmittelpunkt der Geigenbauerin in Landsberg. Dort lebt sie mit Mann und drei Kindern im Alter von 13, zwölf und vier Jahren. Seit Oktober 2006 hat sie in Dornstetten auch ihre eigene Werkstatt. „Dort fertige ich neue Instrumente und nur dort werden Lackierungen durchgeführt.“ Nach berühmten Geigenbaumeistern befragt, meint sie, eine Stradivari sei für sie „das tollste Instrument“. Sie selbst fertige die Instrumente nach dem Modell des wie Stradivari in Cremona ansässigen Guarneri del Gesù. „Diese Geigen klingen gut.“ Im Übrigen, so werde gesagt, stecke in jedem neuen Instrument ein Stück Persönlichkeit, es klinge „wie der Erbauer“. Als Resonanzholz verwendet die Geigenbaumeisterin Fichte aus Norditalien, ansonsten gerne Ahorn aus dem Kaukasus.

Hauptarbeit allerdings seien, und das in der Landsberger Werkstatt, Reparaturen und Klangverbesserungen. Vor allem Letzteres mache sehr viel Spaß, sagt Chaubard. Sie restauriert alle Streichinstrumente von der „einfachen“ Geige bis zur Stradivari, von der Violine bis zum Kontrabass. Steg, Stimmstock, Wirbel, eine Grundreinigung, Bogenreparaturen, Claire Chaubard ist Anlaufstelle für viele Schüler der Städtischen Sing- und Musikschule. Für diese ist die Werkstatt mitten in der Altstadt von Landsberg ein Vorteil. „Die Instrumente der Streicherklassen in Landsberger Grundschulen werden ebenfalls von mir gewartet.“ Das Originalinstrument ist noch zu groß? Claire Chaubard verleiht Streichinstrumente in allen erdenklichen Größen.

Themen folgen