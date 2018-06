08:52 Uhr

Ein Landsberger koordiniert die Schulweghelfer

Serie Siegfried Mader stellt sich in den Dienst kleiner Buspassagiere. Sein Ehrenamt für die Erpftinger Grundschüler. Ihm gefällt es eine große Gemeinschaft aufzubauen, die zusammenhält

Von Ulrike Reschke

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne großes Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die ehrenamtlichen Bürger, ohne die das Gemeinwohl nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute: Siegfried Mader aus Landsberg.

Wenn Buben und Mädchen vom Kindergarten in die Schule wechseln, ist vieles neu und aufregend. Dazu gehört auch die Fahrt mit dem Bus. Besonders gefahrenträchtig ist die Wartezeit an der Haltestelle. Vielerorts sorgen ehrenamtlich tätige Schulweghelfer für die Sicherheit der Kleinen. Jeden Morgen, bei Wind und Wetter, achten sie darauf, dass es kein Geschubse und Gedrängel gibt und sich die Wartenden so verhalten, dass niemand gefährdet wird. Der Einsatz dieser Schulweghelfer muss koordiniert und organisiert werden.

Zum nächsten Schuljahr ist Schluss

Für die Kinder aus Landsberg, die die Grundschule Erpfting besuchen, übernimmt Siegfried Mader schon lange diese Aufgabe: Seit 2012 setzt er sich als Koordinator der Schulweghelfer ein. Doch er sagt: „Der Koordinator kann noch so viel machen, wenn es nicht genug Leute gibt, die mitziehen.“ „Die meisten Schulweghelfer machen das viele Jahre“, sagt Mader, „so lange halt ihre Kinder in der Grundschule sind.“ Für jeden, der ausscheidet, suche er Ersatz.

Zum kommenden Schuljahr gibt Mader, der als Energieberater tätig ist, sein Amt ab. Das ging einfacher als gedacht. Beim jährlichen Informationsabend für die zukünftigen Erstklässler in Erpfting erhielt Mader Redezeit, um das Schulweghelfer-Projekt vorzustellen und um neue Mitstreiter zu gewinnen. „Ich habe auf der letzten Veranstaltung gesagt, dass ich aufhöre, weil ab September die jüngste meiner drei Töchter auf eine weiterführende Schule wechselt“, erzählt er. Kurz darauf habe sich eine Mutter bei ihm gemeldet, die als Koordinatorin weitermachen möchte.

So läuft es ab

Nach seinem Auftritt beim Infoabend ist Mader immer auch bei der Schuleinschreibung vor Ort und spricht die Eltern der künftigen Schulanfänger persönlich auf ihre Bereitschaft mitzuhelfen an. Sein wichtigstes Argument sei: „Wenn keiner den Schulweghelferdienst macht, müssen alle Mütter morgens an der Bushaltestelle sein.“

Jedes Jahr wirbt er so neue Schulweghelfer an – meist seien es Mütter, erzählt er – und baut um deren Wünsche herum einen täglichen Dienst auf. Wo zu wenig Freiwillige sind, hakt Mader nach und telefoniert so lange mit allen, die zur Hilfe bereit sind, bis pro Wochentag genügend Helfer für jede der drei von ihm betreuten Haltestellen auf dem Plan stehen. Für die Haltestelle an der Erpftinger Straße hat Mader vier Personen rekrutiert. Für die Haltestelle Obere Wiesen sind drei, am Wiesenring zwei Helfer pro Tag vorgesehen.

Manchmal gibt es einen strengen Blick für Autofahrer

Kurz vor den Sommerferien steht der Einsatzplan für das kommende Schuljahr, sind die Lücken ausscheidender Eltern mit Nachrückern gefüllt. Dann vervielfältigt Siegfried Mader die Listen und verteilt sie per Fahrrad im Landsberger Einzugsgebiet der Schule. Bevor es losgeht, muss jeder eine Einweisung bei der Polizei absolvieren, worauf Mader seine Schulweghelfer explizit hinweist.

Es sei eine tolle Erfahrung, eine große Gemeinschaft aufzubauen, die zusammenhelfe, sagt Mader. Die Gemeinschaft, die er aufgebaut hat, sorgt dafür, dass die Erpftinger Grundschüler an den Bushaltestellen Obere Wiesen, Wiesenring und Erpftinger Straße jeden Morgen sicher ihren Bus besteigen können. Manche Kinder spielen Fangen, erzählt Mader, oder achten nicht auf den Verkehr. „Es braucht Schulweghelfer, die auf die Kinder aufpassen“, sagt Mader, „und dem ein oder anderen Autofahrer auch mal einen strengen Blick zuwerfen.“

Die Prämie wird gespendet

„Wenn Not am Mann ist“, springt Siegfried Mader kurzfristig selbst als Schulweghelfer ein – auch für seine Ehefrau, die seit dem ersten Schuljahr der ältesten Tochter dieses Ehrenamt ausübt. An seinem Ehrenamt schätzt Siegfried Mader, dass er sich die Zeit frei einteilen und dabei auch noch seinen Hobbys nachgehen kann wie dem Basteln an seinem Oldtimer und Reisen mit seiner Familie. Ein weiteres ist Radfahren. Das Ausfahren der Listen und Einsatzpläne kann er optimal mit dieser Leidenschaft verbinden. Die Stiller-Held-Prämie fließt in keine dieser Vorlieben. „Das Geld bekommt der Förderverein der Grundschule Erpfting“, sagt Siegfried Mader, „die brauchen immer etwas.“ Er sei glücklich, dass sein ehrenamtliches Engagement anerkannt wird, wolle aber kein Geld damit verdienen.

Themen Folgen