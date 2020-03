Eine Lechrainerin in Indien: Kitschige Kirchen und hartes Leben

Plus Gisela Klöck aus Reichling reist fünf Wochen durch Indien. 1500 Menschen singen für sie und in Goa wird sie wegen eines Berichts in unserer Zeitung erkannt.

Fünf Wochen war Gisela Klöck aus Reichling in Indien unterwegs. Sie erlebte die Kontraste des Landes, reiste dank Kontakten zu den Pilar-Patres in Ecken des Landes, die touristisch kaum erschlossen sind und hatte im Bundesstaat Goa sehr überraschende Begegnungen.

In einem kleinen Ort wollte die 57-Jährige gerade das Haus betreten, in dem sie und ihre Begleiterin übernachten wollten, als jemand hinter ihr sagte: „Schau mal, da ist die Frau aus dem Landsberger Tagblatt.“ Gisela Klöck muss immer noch lachen, wenn sie an diese Anekdote zurückdenkt. Hinter ihr stand ein Ehepaar aus Landsberg. Das Haus, in dem sie übernachteten, dient nicht nur Priestern als Urlaubsziel, sondern auch Gästen der Mission. Dessen Renovierung wurde vom Landsberger Henryk Skudlik organisiert, dessen Sohn Johannes Kantor in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt ist, so Klöck.

Die Basilika St. Laurentius (Basilica minor) Wallfahrtskirche in Attur bei Karkala im indischen Bundesstaat Karnataka. Bild: Gisela Klöck

Überhaupt war der Aufenthalt in Goa voller Überraschungen. Die Reichlingerin traf dort auch sechs Priesteranwärter wieder, die sie bei ihrer Reise vor einem Jahr im mehr als 900 Kilometer entfernten Chennai kennengelernt hatte. Sie gehören zum Orden der Pilar-Patres, die seit Jahren die Pfarreiengemeinschaft Vilgertshofen-Stoffen geistlich betreuen. Deren Patres – darunter Paters Steevan, der mehrere Jahre im südlichen Landkreis Landsberg arbeitete, und Joaquim, aktueller Leiter der Pfarreiengemeinschaft, – öffneten für die beiden Frauen viele Türen, stellten Kontakte her und kümmerten sich um Übernachtungsmöglichkeiten.

Eine dieser Übernachtungen fand in einer Schule statt, die der Orden betreibt. Zur Begrüßung wurden ihnen dort Blumenkränze umgehängt und die Hände gewaschen. Und die 1500 Schüler und die Lehrer sangen ein Lied für sie. „Es ist ein wunderbares und zugleich auch eigenartiges Gefühl, das einen in solch einem Moment überkommt“, sagt die Katholikin. Eindruck hinterließen bei Klöck auch die vielen historischen Stätten und die Kirchen, die in den vergangenen Jahren dank Spendern gebaut wurden und für den Geschmack von Europäern „ziemlich kitschig“ wirkten und mit ihren Türmchen teils an Märchenschlösser erinnern. In den großen Gotteshäusern finden bis zu fünf Messen am Tag statt, obwohl teils 3000 Menschen darin Platz haben.

Der Alltag ist für manche Menschen sehr hart

Gisela Klöck tauchte auch in den indischen Alltag ein, besuchte eine Bildungseinrichtung von Don Bosco, in der Frauen zu Näherinnen oder Kosmetikerinnen ausgebildet werden und Kinder von Wanderarbeitern leben und unterrichtet werden. Sie informierte sich über die schwere Arbeit der Teepflückerinnen. Beeindruckt hat sie eine Fabrik, in der Kokosnüsse zu Kokosflocken verarbeitet werden. „Da steckt viel Zeit und harte Arbeit drin, man kauft bei uns so gedankenlos und günstig ein Päckchen Kokosflocken“, sagt sie.

Dennoch seien es gerade die Menschen, die wenig bis nichts haben, die besonders gastfreundlich seien. Diese Erfahrung habe sich auch auf dieser Reise wieder bestätigt. Besonders beeindruckt haben sie die Menschen auf der Inselgruppe der Andamanen. Dort hat die Reichlingerin auch einen Großteil der knapp 2000 Euro an Spenden abgegeben, die sie mitgebracht hatte. „Damit kann eine Kirche auf den Kleinen Andamanen weitergebaut werden. Das ist wichtig, weil die Kirche dort Mittelpunkt ist. Die Menschen verbringen nach dem Gottesdienst noch den ganzen Tag dort.“

Gisela Klöck aus Reichling war fünf Wochen in Indien unterwegs, besuchte auch eine Teeplantage und traf sich dort unter anderem mit Pater Joaquim, dem Leiter der Pfarreiengemeinschaft Vilgertshofen-Stoffen. Bild: Gisela Klöck

Auch für die Armenspeisung der Patres in Kalkutta hat sie Geld an Pater Joaquim übergeben. Die Spenden stammen unter anderem aus dem Solidaritätsessen der Pfarreiengemeinschaft Vilgertshofen-Stoffen, das heuer am 29. März stattfindet. Und die Andamanen haben Klöck auch aus einem anderen Grund begeistert: Auf der Insel gibt es noch sehr viel Natur und sehr wenige Touristen. Ausländer hat sie dort keine getroffen. „Als wir zu den Kleinen Andamanen wollten, brauchten wir Geduld. Es fährt nur einmal am Tag ein Boot, und keiner weiß genau wann.“ Auch nach ihrer Rückkehr ist die Reichlingerin – die das Erlebte in fast 6000 Bildern festgehalten hat – noch überwältigt. „Ich werde über die Reise einen Vortrag halten. Im Moment bin ich aber noch so erschlagen von den vielfältigen Eindrücken. Deswegen halte ich den später als geplant.“