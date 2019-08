vor 19 Min.

Eine Prämie für Gemeinden

Welches Angebot die Lechwerke machen

Die Gemeinden Apfel-dorf, Fuchstal, Reichling, Rott, Schwifting, Thaining, Unterdießen, Vilgertshofen und Weil setzen Energieeffizienzprojekte mit Unterstützung der LEW Energiesparprämie um. Laut einer Pressemitteilung der Lechwerke (LEW) seien Maßnahmen zur Einsparung von Energie ausschlaggebend für eine Prämie, die das Unternehmen auslobt.

Das Geld fließt zum Beispiel in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie in die Umrüstung der Innenbeleuchtung der Weiler Turnhalle auf LED-Technik. Mit ihrer Energiesparprämie haben die Lechwerke eigenen Angaben zufolge bislang mehr als 300 Kommunen in der Region beim Energiesparen unterstützt. Mit der Förderung seien Energieeffizienzmaßnahmen in einem Gesamtvolumen von mehr als 14 Millionen Euro angeschoben worden. Peter Kraus, der Leiter LEW-Kommunalbetreuung, meint, dass Gemeinden sowohl Geld sparen als auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten würden. (mn)

Weitere Infos zur LEW-Energiesparprämie unter www.lew.de/fuerkommunen/unterstuetzung-foerderung/lew-energiesparpraemie.

