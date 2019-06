vor 24 Min.

Eine Prozession durch die Stadt

An Fronleichnam gehen die Gläubigen auf die Straße

Mit einer gemeinsamen Prozession durch die Stadt feiern die katholischen Stadtpfarreien Mariä Himmelfahrt und Zu den Heiligen Engeln am Donnerstag, 20. Juni, das Fronleichnamsfest. Mit dabei sein werden auch Abordnungen von Verbänden und Vereinen.

Der Gottesdienst zu diesem Hochfest wird ab 8.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt gefeiert, gegen 9.15 Uhr setzt sich die Fronleichnamsprozession in Bewegung. Sie wird von der Stadtjugend- und Stadtkapelle begleitet. Der Weg der Prozession führt über die Ludwigstraße, den Hauptplatz, die Hubert-von-Herkomer-Straße, die Karolinenbrücke und die Katharinenstraße bis zur Kriegergedächtniskapelle und zurück zur Stadtpfarrkirche.

Die Altäre stehen in der Hubert-von-Herkomer-Straße 83, am Historischen Rathaus, an der Stadtverwaltung „Lechhaus“ und in der Katharinenstraße an der Kriegergedächtniskapelle. Nach der Prozession findet ein Frühschoppen im Pfarrhof von Mariä Himmelfahrt statt. Von 9 bis etwa 11.30 Uhr ist dieser Bereich weiträumig abgesperrt. Auch besteht auf der Strecke der Prozession ab 7 Uhr Halteverbot.

Bei regnerischem Wetter entfällt die Prozession. Stattdessen wird in der Stadtpfarrkirche eine eucharistische Andacht gehalten. (lt)