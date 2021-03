vor 17 Min.

Eine eigene Handy-App für Unterdießen?

Kommunizieren die Gemeinde und die Vereine in Unterdießen bald per Dorf-App mit den Bürgern?

Früher traf man sich am Gartenzaun oder im Wirtshaus. In Unterdießen gibt es Überlegungen, eine Handy-App für den Austausch im Dorf zu nutzen.

Von Dagmar Kübler

Früher, als die Dörfer kleiner, die Gesichter bekannt und die Anschlagtafel der Gemeinde noch ein frequentierter Ort der Informationsbeschaffung war, reichte oft ein Ruf über den Gartenzaun oder ein Gespräch beim Bäcker oder im Wirtshaus, um Fragen zu klären, Unterstützung zu holen oder sich auszutauschen. Heute kann eine App, zugeschnitten auf kleine Ortschaften mit bis zu 2000 Einwohnern, diese Funktion übernehmen.

Die Dorfladen-App funktioniert ähnlich

Village App nennt sich dieses Angebot, das bereits in rund 40 Gemeinden eingesetzt wird und in der letzten Gemeinderatssitzung vom IT-Referenten Christoph Welz vorgestellt wurde. Entscheidet sich Unterdießen dafür, wäre das die erste Gemeinde im Landkreis Landsberg. Jedoch hat der Gemeinderat die Informationen lediglich zur Kenntnis genommen, denn es gibt noch Klärungsbedarf. Laut Gemeinderätin Eleonore Mühlberg soll es auch eine Dorfladen-App mit ähnlicher Funktion geben. Mühlberg gehört zum Arbeitskreis Dorfladen, der die Nahversorgung in der Gemeinde sichern will. Einer Entscheidungsfindung wird also eine Abstimmung der beiden Gemeinderäte und eine weitere Präsentation vorausgehen.

Die Village App soll als Plattform für Informationen von Gemeinde und Vereinen an die Bürger dienen, die jedoch auch untereinander kommunizieren können. Jemand braucht Hilfe bei Gartenarbeiten oder sucht eine Mitfahrgelegenheit nach Landsberg – hierbei könnte die App zum Austausch dienen, so Welz. „Die App kann die Dorfgemeinschaft stärken, Nähe und Gemeinschaft fördern, und sie ist zudem einfach zu handhaben.“

Unterdießener erhalten einen exklusiven Zugang

Während einer dreimonatigen Testphase ist die App kostenlos, und das kann sie auch bleiben, wenn sich Firmen finden, die sie durch werbliche Nutzung einer Tafel auf der Startseite sponsern. Ansonsten belaufen sich die Kosten pro Nutzer, der die App auf sein Smartphone herunterlädt, auf drei Euro pro Jahr mit einer Kostendeckelung bei 450 Nutzern. Maximal fallen also 1350 Euro an Kosten an. Ein exklusiver Zugangscode gewährleistet die Begrenzung auf die Dorfeinwohner, die sich mit ihrem Klarnamen registrieren müssen. So ist auch klar zu sehen, mit wem man korrespondiert. Die Daten seien sicher, so Welz, da es sich um ein in sich geschlossenes System handele.

