Eine frühe Landsberger Wiesn hat was!

Kalendarisch ist seit 20. März Frühling – warum dann nicht die Landsberger Wiesn wie ein Frühlingsfest Ende März feiern? Freilich erinnerte am Sonntagmorgen der Reif in schattigen Ecken des Gartens daran, dass der Winter mit Frost und Schnee noch nicht so wirklich vorbei ist, egal was irgendwelche Tag- und Nachtgleichstände sagen. Aber die Sonne wärmt schon, und bei 18 Grad macht es Spaß, über die Waitzinger Wiese zu bummeln, Kettenkarussell – oder wer sich traut, auch die anderen Fahrgeschäfte – zu fahren und im Festzelt oder dessen Biergarten eine Maß zu trinken.

Das kommende Wochenende wird kälter

Freilich hätte der frühe Termin auch mächtig scheitern können – das Wetterrisiko ist hoch, am kommenden Wochenende schaut es nicht mehr so gut aus. Sicherlich ist die Gefahr von einstelligen Temperaturen bei einem Volksfest-Termin im Mai, Juni oder Juli weniger hoch. Aber kühle Regentage gibt es auch im Sommer, es sei nur an die Eisheiligen im Mai oder die Schafskälte im Juni erinnert.

Einen entscheidenden Vorteil hat so ein früher Termin, sollte das Wetter passen, wie an diesem Wochenende: Die Leute lechzen danach, hinaus zu kommen an die Sonne, etwas zu unternehmen und sich zu treffen. Das ist der Unterschied zu Wochenenden später im Jahr, die oft voll sind mit privaten Einladungen und öffentlichen Festivitäten. An einem lauen Sommerabend weiß so mancher nicht, wo er zuerst hingehen soll. Da lieber warm anziehen und sich auf der Landsberger Wiesn treffen.

