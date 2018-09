vor 57 Min.

Eishockey: Ein Hauch von Play-off-Atmosphäre

Zwei Testspiele bestreitet der HC Landsberg (vorne Dennis Sturm) an diesem Wochenende gegen Memmingen. Am Freitag sind die Indians ab 20 Uhr in Landsberg zu Gast.

Für die Landsberg Riverkings steht das letzte komplette Vorbereitungswochenende an. Zweimal geht es gegen Memmingen. Worauf der Trainer diesmal den Fokus legt.

Von Margit Messelhäuser

Es erinnert an die Play-offs, die es in dieser Saison allerdings nicht geben wird: Sowohl am Freitag als auch am Sonntag treten die Landsberg Riverkings gegen die Indians aus Memmingen an. Allerdings in der Vorbereitung. Am Freitag sind die Memminger ab 20 Uhr in Landsberg zu Gast, am Sonntag findet ab 18.30 Uhr das Rückspiel in Memmingen statt.

Zwei Mal in so kurzer Zeit gegen die gleiche Mannschaft zu spielen, kommt Landsbergs Trainer Randy Neal ganz gelegen: „Man weiß, wie die Mannschaft spielt und kann gleich darauf reagieren“, sagt der Coach. Auch biete es die Möglichkeit, ein bisschen was auszuprobieren. „Dafür ist die Vorbereitung ja da. Wenn es nicht klappt, ist es nicht so schlimm.“

So schätzt der Trainer den Gegner ein

Das sollte diesmal auch besser klappen, denn der Kader ist wieder fast komplett. Einzig Thomas Fischer fehlt sicher, auch hinter dem Einsatz von Markus Kerber ist noch ein Fragezeichen. Er hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen, will aber spielen. „Ich hoffe, dass wir gut durch das Wochenende kommen und uns da auch ein bisschen einspielen können“, blickt der HCL-Trainer auf die beiden Partien.

Bislang hinkt er nämlich mit seinem Plan für die Vorbereitung hinterher. „Es passiert immer, dass der eine oder andere wegen der Arbeit fehlt, aber dann kam noch die Krankheitswelle dazu.“ Deshalb konnten sich die Blöcke bislang nicht richtig einspielen und die Laufwege abstimmen. „Individuell sind wir absolut im Soll, aber wir müssen noch daran arbeiten, dass wir auch als Mannschaft harmonieren“, sagt Randy Neal.

Da kommen diese letzten Testspiele gerade recht. „Memmingen hat sich gut verstärkt“, sagt der Coach. Da die Indians eine ähnliche Spielweise bevorzugen wie seine Mannschaft, erwartet Neal „schöne und schnelle Spiele“. Memmingen sei nicht ganz so stark wie Peiting, aber stärker als Lindau.

Wer die Nummer Eins im Tor wird, ist noch offen

Gegen den Oberligisten könne seine Mannschaft in erster Linie auch das Verhalten im eigenen Drittel trainieren, darauf wird Neal den Schwerpunkt legen. Gleichzeitig ist es eine gute Chance, das Forechecking zu verfeinern: „Wann gehe ich aggressiv nach vorne, wann eher verhalten.“ Von den Junioren wird er – auf Anraten seines Co-Trainers Markus Kiefl, dem Chef des DNLIII-Teams – Jonas Schwarzfischer mit in die Mannschaft nehmen. „Markus hat gesagt, dass Jonas gut drauf ist. Vergangenes Wochenende war Jannik Reuß von den Junioren dabei und er hat seine Sache gut gemacht“, baut Neal auf die eigenen Nachwuchskräfte.

Im Tor steht am Freitag Marcus Kring, nachdem am vergangenen Wochenende zweimal Christoph Schedlbauer dran war. „Christoph hat sich den Sonntag verdient, nachdem ihn die Mannschaft am Freitag so im Stich gelassen hat, aber da habe ich Marcus schon gesagt, dass er am Freitag gegen Memmingen spielt“, sagt Neal. Eine Entscheidung über die Nummer eins sei noch nicht gefallen – das will er vorerst kurzfristig nach Absprache mit Torwarttrainer Michael Falkenberger entscheiden.

Themen Folgen