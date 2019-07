Eishockey: Wird die Liga uninteressant?

Die Eishockeyfans haben den Riverkings in der vergangenen Saison nicht so die Treue gehalten wie sonst. Woran das liegen könnte, analysiert LT-Redakteurin Margit Messelhäuser.

Gerade im Eishockey läuten sofort alle Alarmglocken, wenn ein Verein eine Saison mit einem Minus abschließt. Beim HC Landsberg kann man diesen Alarm aber schnell wieder abstellen, auch wenn man diesmal in den roten Zahlen gelandet ist: Gerade mal 2000 Euro fehlten am Ende, bei einem Etat von rund 440.000 Euro ist das eher eine „rote Null“.

Bedenklich ist dagegen das Minus bei den Zuschauereinnahmen. Verliert die Bayernliga doch langsam an Attraktivität? Für die Riverkings steht nun bereits die sechste Saison in dieser Klasse an und mit Füssen hat sich nach Memmingen, Lindau und Buchloe der nächste Zuschauermagnet aus der Liga verabschiedet. Außerdem gibt das Präsidium ganz bewusst nicht den Aufstieg als oberstes Ziel an: „Wir wollen sportlich so weit wie möglich kommen, aber nur, wenn es wirtschaftlich und für den ganzen Verein gut ist“, betonte HCL-Präsident Frank Kurz mehrfach. Beides würde für einen weiteren Zuschauerrückgang sprechen.

Viele Landsberger spielen für Landsberg

Doch es gibt gewichtige Argumente dagegen: Im Gegensatz zu vergangener Saison wird es diesmal wieder eine Play-off-Runde im Kampf um den Aufstieg geben, was die Zwischenrunde attraktiver macht. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass die Landsberger auch diesmal in der Zwischenrunde in den Auswärtsspielen am Freitag so schlecht abschneiden. Die vielen Niederlagen haben für die Sonntagsspiele zu Hause sicherlich die Zuschauerzahlen gedrückt.

Und nicht zu vergessen: Die Riverkings treten mit vielen Landsberger Eigengewächsen an. Es wird eine „echte“ Landsberger Mannschaft auf dem Eis stehen, etwas, das von den Fans immer wieder gefordert wurde. Das sollte in der neuen Saison honoriert werden. Dass man dennoch von Vereinsseite eher vorsichtig mit den Zuschauereinnahmen kalkuliert, zeigt die Weitsicht im Präsidium.

