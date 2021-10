Ellighofen

16:12 Uhr

Das bewegt die Bürger in Ellighofen

Am nördlichen Ortseingang von Ellighofen könnte in naher Zukunft ein neues Baugebiet entstehen.

Plus Die erste Bürgerversammlung nach der Corona-Pause findet im Landsberger Stadtteil Ellighofen statt. Dabei geht es um ein ekliges Thema.

Von Thomas Wunder

Es war eine späte Premiere für Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Nach der coronabedingten Pause fand nun ihre erste Bürgerversammlung seit dem Amtsantritt im Mai 2020 im Brunnenwirt im Stadtteil Ellighofen statt. Und es war eine Vielzahl an Themen, die die Bürger beschäftigt – von neuen Bauplätzen über die Mäharbeiten am Wiesbach bis zu Hundekost-Attacken am Feuerwehrhaus und am Spielplatz.

