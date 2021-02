25.02.2021

Eltern fordern frische Luft vom Landrat

Online-Petition wegen Maskenpflicht an Schulen

In einer Onlinepetition an Landrat Thomas Eichinger ( CSU) fordert Petendin Maria Pattusch, die Maskenpflicht und die Abstandsregeln an den Schulen im Landkreis Landsberg auszusetzen. Ihrer Ansicht nach schade beides der psychischen Entwicklung der Kinder.

Unter anderem heißt es in der Petition: „Die Einschränkung des Atemflusses durch eine Maske ist weder für das Gefühl der Freiheit förderlich, noch dient es einer ungehinderten Sauerstoffzufuhr! Dies alles trägt nicht zu einer psychosozialen Gesundheit des Kindes bei und kann einen nicht zu unterschätzenden Schaden an den Seelen und den Entwicklungsmöglichkeiten unserer Kinder darstellen.“ Der Text der Petition ist mit „die Eltern des Landkreises Landsberg am Lech“ unterzeichnet. Wie viele Eltern wirklich hinter dieser Forderung stehen, ist unklar.

Allerdings dürfte den Eltern nicht klar sein, dass die Infektionsschutzverordnungen Bund- und Ländersache sind. Der Landrat kann nicht ohne Weiteres Maskenpflicht oder Abstandsregeln in seinem Wirkungskreis aufheben. Ein Sprecher des Landratsamts Landsberg dazu: „Zu der erwähnten Online-Petition möchten wir daher keine Stellung nehmen, Ihnen jedoch versichern, dass wir die grundsätzlich berechtigte Sorge um das Wohlergehen unserer Kinder und Jugendlichen im Landkreis Landsberg am Lech zu jeder Zeit teilen.“ Gerade deswegen würden auch die vonseiten der Staatsregierung empfohlenen Maßnahmen umgesetzt, um das Infektionsgeschehen effektiv zu bekämpfen und die Gesundheit der Bevölkerung bestmöglich zu wahren.

„Aufgrund der derzeit noch nicht abschätzbaren Risiken durch Virusvarianten gilt es, etwaige Lockerungen daher erst im Falle weiterhin stabiler Inzidenzwerte auf niedrigem Niveau sowie mit eindeutig fallender Tendenz vor- und umsichtig zu prüfen“, so das Landratsamt. (dawe)

