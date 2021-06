Eresing

vor 16 Min.

Jetzt hat auch Eresing ein Rathaus

Plus Seit ein paar Wochen kann Bürgermeister Michael Klotz von seinem Bürgermeisterzimmer aus die Geschicke der Gemeinde lenken. Das LT nimmt die Leser mit auf eine Tour durchs Rathaus.

Von Romi Löbhard

„Unsere Gemeinde hat jetzt zum ersten Mal überhaupt ein Rathaus“, sagt Eresings Bürgermeister Michael Klotz und öffnet die Tür zum „KultuRathaus“. Ein äußerlich nicht allzu groß wirkender Neubau mitten in Eresing, quasi am „Hotspot“ zwischen Pfarrkirche St. Ulrich, Mariensäule und Kriegerdenkmal sowie in unmittelbarer Nachbarschaft zum „Alten Wirt“ ist seit ein paar Wochen das Domizil von Bürgerbüro und Bürgermeisterzimmer in der knapp 2000 Einwohner großen Gemeinde.

Themen folgen