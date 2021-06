Eresing

16:02 Uhr

Nimmt die VR-Bank in Eresing kein Bargeld mehr an?

Plus Kunden der Geschäftsstelle der VR-Bank in Eresing beschweren sich. Sie sollen ihr Geld nicht mehr einzahlen können. Ein Sprecher weist die Vorwürfe zurück und erklärt das neue Vorgehen.

Von Daniel Weber

Eine Bank, die kein Bargeld annimmt – was zunächst wie ein Scherz klingt, fanden mehrere Kunden der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Eresing gar nicht lustig. Am Telefon hatte ihre Bank ihnen mitgeteilt, dass sie ab dem 7. Juni in dieser Filiale keine Scheine und Münzen mehr einzahlen können. Als unsere Redaktion davon erfahren und weiter recherchiert hat, ergab sich folgendes Bild: Die VR-Bank sagt, eine solche Entscheidung sei nie getroffen worden.

