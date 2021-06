Eresing

Polizei löst Haustürflohmarkt in Eresing auf

Trotz klarer Ansage der Behörden im Vorfeld: In Eresing findet an Fronleichnam ein Haustürflohmarkt statt. Die Polizei rückt an und löst die Veranstaltung auf.

Die Polizei hat am Fronleichnamstag einen Haustür-Flohmarkt in Eresing aufgelöst. Auf den Veranstalter sowie auf Teilnehmer und Besucher kommen nun Verfahren zu. Denn schon im Vorfeld wurde von den Behörden deutlich gemacht, dass das Event wegen Corona so nicht stattfinden darf. Die Veranstaltung war per Flyer und im Radio beworben worden. Verkäufer sollten demnach ihren Stand vor der eigenen Haustür aufbauen und der Veranstalter veröffentliche kurz vor Beginn einen Ortsplan mit den Flohmarktstandorten. Der Veranstalter war laut Polizei im Vorfeld von den Sicherheitsbehörden darauf hingewiesen worden, dass Flohmärkte nach den aktuell geltenden Regelungen nach der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht zulässig seien. In Eresing gibt es rund 40 Flohmarktstände Bei einer Überprüfung stellten Beamte der Polizeiinspektion Landsberg in Eresing rund 40 Flohmarktstände fest. Mit weiteren Unterstützungskräften benachbarter Dienststellen wurde die unerlaubte Veranstaltung unterbunden. Gegen 23 Personen wurde eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet. Zudem wurde gegen drei Personen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, nachdem sie ihre Personalien nicht beziehungsweise falsch angaben. Die Ermittlungen dauern an. (lt) Lesen Sie dazu auch: Betrunkene Frau landet mit Auto auf der A96

