Gutachten zu Baustellen-Unglück

Bei einem Arbeitsunfall in Denklingen kommen im Oktober vier Bauarbeiter ums Leben. Der Fall wirft viele Fragen auf

Es war ein schrecklicher Unfall, der viele Fragen aufwirft. Mitte Oktober vergangenen Jahres sind vier Männer auf einer Baustelle in Denklingen von einer einstürzenden Betondecke getötet worden. Die Ursachen des Unglücks werden noch immer untersucht. Jetzt liegt laut Polizei das Gutachten eines Sachverständigen vor.

Nach dem Unglück auf einer Baustelle in Denklingen, bei dem am 16. Oktober vier Bauarbeiter ums Leben gekommen waren, ist das von der Staatsanwaltschaft Augsburg angeordnete Sachverständigengutachten mittlerweile eingegangen, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Derzeit erfolge die Auswertung des Gutach-terbefundes, in deren Folge gegebenenfalls weitere Ermittlungen in Auftrag gegeben werden.

Wie berichtet, hatte sich der Unfall auf dem Gelände eines Bauunternehmens ereignet. Eine Betondecke sollte zwischen zwei Gebäuden entstehen. Der Beton wurde am Morgen gegossen, kurz nach 11 Uhr stürzte die Decke ein und begrub vier Mitarbeiter des Unternehmens unter Trümmern und Beton. Die Ursache ist bisher unbekannt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt gegen Unbekannt.

In der Gemeinde, im Landkreis und in der Region war die Betroffenheit und die Anteilnahme nach dem tragischen Unglück groß. Auch als Reaktion darauf hat die Gemeinde Denklingen die Gründung einer Stiftung beschlossen. Die neue Bürgerstiftung Denklingen-Epfach-Dienhausen soll auf Dauer angelegt sein, sagt Bürgermeister Andreas Braunegger. Das eingenommene Geld solle als Sofortmaßnahme und Notfallhilfe für Menschen verwendet werden, die von einem schweren Schicksalsschlag, wegen eines Unfalls, Krankheit oder einer Behinderung auf Unterstützung angewiesen seien. (lt)