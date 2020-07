vor 33 Min.

Erneuerbare Energien: Hubert Aiwanger zeichnet Fuchstal aus

Plus Bayerns Wirtschaftsminister ernennt Fuchstal zum „Gestalter im Team Energiewende Bayern“. Er muss sich beim Termin vor Ort aber auch Kritik anhören.

Von Christian Mühlhause

Für Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) ist klar: Bei der Energiewende muss das Tempo deutlich erhöht werden. Ein Vorzeigeprojekt ist aus seiner Sicht die Herangehensweise der Gemeinde Fuchstal, wo er sich die verschiedenen Projekte erklären ließ und auch eine Auszeichnung, die nicht dotiert ist, dabei hatte. Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg und Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz Bayern, fanden aber auch klare Worte, woran es aus ihrer Sicht hakt.

Aiwanger war nach der Besichtigung der Erneuerbare-Energien-Anlagen beeindruckt. „Wenn alle Orte so handeln würden wie Fuchstal, hätten wir die Energiewende schon geschafft“, sagte er nach der Besichtigung der Baustelle, an der ein Wärmetopf und ein Batteriespeicher entstehen sollen, sowie einem Feld mit Freiflächenfotovolta-ikanlage und einem Windrad. Deswegen erhielt Fuchstal als erste Kommune überhaupt im Freistaat die Auszeichnung „Gestalter im Team Energiewende Bayern“, die das Wirtschaftsministerium kürzlich ins Leben gerufen hat.

Der Bürgermeister verwies darauf, dass bereits 2006 beschlossen worden sei, auf allen Dächern gemeindlicher Gebäude die Sonnenenergie zu nutzen. Seit 2009 bezieht Fuchstal Nahwärme aus der Biogasanlage und versorgt so inzwischen 130 Anschlüsse (zehn Prozent der Häuser). Karg verwies zudem auf die Ausschüttungen bei der Windkraft an die 116 Gesellschafter, darunter auch ihn selbst. Heuer seien es 18 Prozent gewesen. In seinem Fall 3600 Euro. „Die CSU behauptet immer, in Bayern wehe kein Wind, das ist Schwachsinn. Es braucht nur den richtigen Standort.“ Kritik übte auch der Vorsitzende des Bund Naturschutz. Er sei über die Politik der Landesregierung so verärgert, dass er kurzzeitig überlegt habe, den Termin in Fuchstal abzusagen, sagte er. Hintergrund ist eine Entscheidung vor zwei Wochen. Der Landtag hatte auf Betreiben der CSU 38 Windrädern einen Bestandsschutz versagt. Die Anlagen waren genehmigt, aber noch nicht errichtet. „Hier wurden Investitionen mit einem Federstrich vernichtet“, kritisiert Mergner.

Aiwanger äußert Verständnis

Der Wirtschaftsminister äußerte Verständnis für die Kritik. In den vergangenen Jahren sei die Energiewende „professionell madig gemacht“ worden. Die Rahmenbedingungen müssten dahin verbessert werden, dass ein Anreiz bestehe, in diesem Bereich zu investieren. Dazu gehöre auch die Überregulierung beispielsweise bei der Einspeisung von Strom und der Befreiung von der EEG-Umlage zu beenden.

Laut Karg produziert Fuchstal bereits heute 40 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr und verbraucht 24 Millionen Kilowattstunden selbst. Und die Gemeinde will die Infrastruktur weiter ausbauen. Vorgesehen ist zum einen der Bau eines Wärmetopfes mit 5000 Kubikmetern Wasser zur Unterstützung des Fernwärmenetzes sowie ein Batteriespeicher für den Windstrom und eine „Power-to-Heat-Anlage“, in der die in Zeiten negativer Strompreise erzeugte elektrische Energie in Wärme umgewandelt wird. Das Projekt kostet 5,1 Millionen Euro und wird laut Karg zu 75 Prozent gefördert. Zudem sollen neben den vier bestehenden Windrädern – denen die Fuchstaler im Jahr 2014 bei einem Bürgerentscheid mehrheitlich zustimmt hatten – noch drei weitere errichtet werden. Beide Vorhaben liegen derzeit beim Landratsamt zur Genehmigung, so der Bürgermeister. Der Wirtschaftsminister war angetan und tat dies auch bei seinem Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde kund. „Ich wünsche der Gemeinde weiterhin viel Erfolg als Vorzeigekommune bei der Energiewende.“

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat bei seinem Besuch in Fuchstal eine Resolution entgegengenommen, die die Reaktivierung der Fuchstalbahn für den Personenverkehr fordert. Bild: Thorsten Jordan

Ihre Hoffnung, dass die Politik Verbesserungen herbeiführt, äußerten bei dem Termin aber nicht nur Karg und Mergner, sondern auch die Umweltinitiative Pfaffenwinkel und das Bürgerforum Buntes Fuchstal. Sie passten den Wirtschaftsminister vor Beginn des Ortstermins ab und überreichten eine Resolution für die Wiederinbetriebnahme der Fuchstalbahn. „Wir sind erfreut über die aktuellen Entwicklungen, aber es gibt noch viele willkürliche Hürden. Wir brauchen Ihre Unterstützung“, appellierte Irmgard Schreiber-Buhl, Mitglied der Umweltinitiative Pfaffenwinkel. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger äußerte sich zuversichtlich, dass die Reaktivierung möglich sei, wenn die Zahl von mindestens 1000 Reisenden pro Tag auf der Strecke erreicht werde.

Themen folgen