Ernte im Landkreis: Die Landwirte leiden unter dem Wetter

Der Klimawandel ist auch im Landkreis Landsberg zu spüren. LT-Redakteurin Stephanie Millonig beschäftigt sich mit den Auswirkungen auf die Landwirtschaft.

Heuer hatten die Landwirte mit einem besonders wechselhaften Wettergeschehen zu tun. Ein außergewöhnlich schweres Unwetter mit golfballgroßen Hagelkörner fegte über viele Orte des Landkreises. Das Unwetter kam für die Landwirte zum Glück schon Anfang Juni, sodass sich ein Nachbau neuer Kulturen noch lohnte.

Nicht nur die Landwirte sind betroffen

Die Aussage von Landwirten, dass sie so früh im Jahr noch keinen solchen Hagel erlebt hätten, macht jedoch nachdenklich. Es scheint so, als müssten wir uns künftig auf immer unberechenbareres Wetter einstellen. Der Trockenheitssommer 2018 war ein Beleg dafür. Und die Klimaereignisse treffen längst nicht nur die Landwirte: Der Hagel war am Pfingstmontag so verheerend, dass er für hohe Schäden an Immobilien sorgte. Ein Platzregen mit anschließender Schlammflut lief eine Woche später aus einem Acker durch einige Straßen in Landsberg. Und im Landsberger Westen fiel Ende vergangenen Jahres ein Trinkwasserbrunnen trocken – allmählich bekommen also wir alle den Klimawandel zu spüren.

Wie auf die Herausforderungen reagieren?

Am härtesten trifft es die Bauern, denn sie können nur bedingt auf diese Herausforderung reagieren. Die Wetterkapriolen gehen nicht nur in eine Richtung. Es reicht nicht aus, auf trockenheitsresistente Sorten zu setzen, es können weiterhin Spätfröste auftreten oder es regnet viel und lang. Bauern können versuchen, ein besonderes Augenmerk auf den Boden zu richten, damit ein gesundes Bodengefüge sowohl Nässe als auch Trockenheit etwas abpuffern kann.

