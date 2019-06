vor 53 Min.

Explosion in Landsbergs italienischer Partnerstadt

Tragisches Unglück in Landsbergs italienischer Partnerstadt Rocca di Papa: Am Pfingstmontag gibt es dort eine Explosion. Der Bürgermeister der Stadt wird schwer verletzt.

16 verletzte Personen nach einer Gasexplosion in Rocca di Papa nahe Rom. „Die Landsberger Partnerstadt ist in Schockstarre“, sagt Stadtrat Harry Reitmeir vom Verein Städtepartnerschaft. In Rocca di Papa gab es am Pfingstmontag eine Explosion. Das Rathaus wurde dabei schwer beschädigt.

Sehen Sie hier ein Video vom Unglücksort:

Video: Vista Agenzia Televisiva Nazionale

Unter den Verletzten sind auch Kinder eines nahe gelegenen Kindergartens. Schwere Brandverletzungen erlitt der Bürgermeister der Ortschaft, Emanuele Crestini. Man vermutet, dass bei Straßenbauarbeiten im Zentrum der 18.000 Einwohner zählenden Gemeinde, eine Gasleitung durchbohrt wurde. (lua)

