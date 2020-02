Fasching: Warum die Wagenbauer aus Weil so erfolgreich sind

Plus Die Landjugend Weil hat mit ihren Faschingswagen dreimal in Folge beim Gaudiwurm in Untermühlhausen gewonnen. Das LT hat ihr Geheimnis gelüftet.

Bei der Frage, welche Gruppe die besten Faschingswagen im Landkreis baut, gibt es nur eine Antwort, zumindest wenn man die Jurywertung beim Umzug in Untermühlhausen zugrunde legt. Bei den drei vergangenen Auflagen gewann jeweils die Landjugend Weil. Insgesamt sicherten sie sich in Untermühlhausen bei 20 Austragungen sieben Mal den Sieg. Heuer ziehen sie als Wikinger los. Doch was machen sie vermeintlich besser als die anderen Gruppen?

Die Mitglieder der Landjugend sind überzeugt, dass es Kleinigkeiten sind, die ihren Erfolg beim Umzug in Untermühlhausen ausmachen. „Wir spielen vor der Bühne, auf der die Jury sitzt, möglichst ein Lied, das zum Motto passt. Das kommt gut an“, sagt Veronika Förstle, Vorsitzende der Landjugend. Pluspunkte bringen auch die zusätzlichen Hingucker, sagt sie. Heuer haben die Weiler beispielsweise neben ihrem Wikingerdorf auf dem Anhänger auch noch ein Boot im Schlepptau. Bei ihrem Sieg als Ägypter im Jahr 2017 hatten sie den Bulldog zum Streitwagen umgestaltet.

„Der Wagenbau ist relativ schnell erledigt“

Bemerkenswerterweise überlegten die Weiler jedes Jahr wieder, ihr Engagement einzustellen, doch vor Weihnachten seien dann alle wieder motiviert, berichtet die Vorsitzende. Weil mehrere von ihnen schon seit einigen Jahren dabei seien, würden sie beim Aufbau immer schneller, sagt die Vorsitzende. Das bestätigt auch Markus Seirer: „Der Wagenbau ist relativ schnell erledigt, danach verkünsteln wir uns bei den Details.“ Heuer investierten alle zusammen etwa 700 Stunden. In der Hochphase treffen sie sich jeden Tag nach der Arbeit und auch mal samstags zum Werkeln.

Jeder ist für sein Kostüm selbst verantwortlich

Die Landjugend nutzt seit Jahren eine beheizte Maschinenhalle, in der sie arbeiten kann. Praktisch dabei: Es gibt Zimmerer, Spengler, Industriemechaniker und Mechatroniker unter den Mitgliedern. Die Mädels sind fürs Kreative und Gestalterische verantwortlich. In der Vergangenheit haben sie sich auch um die Kostüme gekümmert. „Aber das war einfach zu aufwenig. Jetzt ist jeder wieder selber für sein Kostüm verantwortlich“, sagt Veronika Förstle. So mancher warte kurz vor dem Fasching sehnsüchtig auf den Postboten und hoffe jeden Tag, dass alle bestellten Teile rechtzeitig ankommen. Ist der Wagen fertig, wird das Gefährt in einer anderen Halle abgestellt, weil dort auch der Bulldog mit hineinpasst.

Mit welchem Thema sie antreten, daraus machen die Weiler – die heuer ihren 16. Wagen gebaut haben – im Vorfeld kein Geheimnis, sagen sie. Es finde durchaus ein Austausch mit anderen Gruppen statt. Vor allem zu den Scheuringern sei die Verbindung sehr gut. Der harte Kern der Weiler Landjugend sind zwölf Personen. Der Verein hat insgesamt 140 Mitglieder.

Nach den Umzügen wird im Partyzelt gefeiert

Die Landjugend nimmt auch weitere Wege auf sich im Fasching. Vergangenes Jahr waren die Weiler in Mindelheim dabei. Heuer geht es unter anderem nach Burgau (Landkreis Günzburg). An insgesamt sechs Umzügen werden sie diesmal teilnehmen. Unter anderem waren die Weiler am Samstag in Igling dabei. Für ein oder zwei Veranstaltungen rentiere sich der Aufwand nicht, so Daniel Vöst. Er ist seit fünf Jahren dabei. Zwei Mitglieder müssen sich immer „opfern“ und mit dem Gespann frühzeitig los beziehungsweise nach dem Umzug wieder heim, erklärt Veronika Förstle. Mit 25 Kilometern je Stunde geht es dahin auf der Landstraße. Die anderen nehmen einen Bus und feiern nach den Umzügen noch im Partyzelt weiter.

Am Aschermittwoch wird abgebaut

Die 2500 bis 3000 Euro, die sie jedes Jahr ausgeben, finanziert die Landjugend mit ihrer Gustl Fete, die heuer am 20. und 21. März stattfindet. Wer da beim Aufbau, beim Fest selbst und beim Abbau hilft, darf dann als Dank auch auf dem Wagen mitfahren. „Das schweißt zusammen und ist auch ein Grund für die gute Stimmung bei uns“, sagt die Vorsitzende. Am Aschermittwoch wird der Faschingswagen an einem Nachmittag abgebaut und die wiederverwendbaren Materialien verstaut, weil es vermutlich auch im nächsten Jahr wieder einen Wagen der Weiler Landjugend geben wird, die in Untermühlhausen um den Sieg mitkämpft.