Faschingsumzug: In Apfeldorf geht es mit dem Brückentaxi über den Lech

Plus Beim Gaudiwurm in Apfeldorf wird das Dorfgeschehen mit viel Witz auf die Schippe genommen. Warum ein Aprilscherz und die Sternsinger heuer ein Thema sind.

Das Dorfgeschehen ist beim vom Sportverein organisierten Faschingsumzug in Apfeldorf kräftig auf die Schippe genommen worden. Die große Politik blieb außen vor. Nachdem sich der Gaudiwurm durch den Ort geschlängelt hatte, wurde in der Mehrzweckhalle weiter gefeiert. Dort traten die Mädchengarden aus Apfeldorf und zu späterer Stunde auch die Schongauer Garde auf. Ein DJ sorgte für die passende Stimmungsmusik. Beim Umzug zogen auch noch mal die Sternsinger durch den Ort.

In Bau-Montur spielten die Musiker der Trachtenkapelle Apfeldorf an der Spitze des Umzugs, der viele Besucher nach Apfeldorf gelockt hatte. Den Trachtenjanker tauschten die Musiker nicht nur zur Gaudi mit der Arbeitskleidung: „Mir ham uns scho mal ausgestattet, falls der Hallenumbau plötzlich startet“, war zu hören. Nicht nur die Kapelle, sondern auch andere Gruppen befassten sich mit dem geplanten Umbau der Mehrzweckhalle in ein Dorfgemeinschaftshaus.

Eine Faschingszeitung in Reimform

Auch in der in Reimform verfassten Faschingszeitung war über das Projekt zu lesen: „Turnhalle bau dich! Er war einmal...das Projekt war völlig falsch bemessen, eine vernünftige Küche komplett vergessen. Für die gewünschte Aktivität war es viel zu klein“ oder „Ein Prinz mit neuen Generälen versucht sein Glück, denn der König tritt schon bald zurück. Für den Prinzen wird es schwierig sein, denn Grafen und Generäle reden ständig drein.“

Doch zurück zum Gaudiwurm: Die Landjugend zeigte sich schon ungeduldig. Sie warte auch sehnsüchtig auf den Umbau der Mehrzweckhalle. Schließlich sollten die junge Leute bereits 2006 ins Dorfgemeinschaftshaus einziehen. Und jetzt: „Egal ob obendrauf oder nebenhin, Hauptsache es ist bald Baubeginn.“

Billig verkaufen statt teuer entsorgen war das Motto des Trödelclubs Apfeldorf für das Inventar der Mehrzweckhalle. Das soll nach 40 Jahren unter den Hammer, damit das Honorar für den Architekten bezahlt werden könne. „Die Männer haben einen Höhenflug drum kema mia zum Faschingszug“.

Der Schulbus war auch Thema in Apfeldorf. Bild: Gisela Klöck

Auch ein Aprilscherz war Thema beim Faschingsumzug. Eine Anwohnerin hatte am 1. April einen „amtlichen“ Brief verfasst, dass wegen der Asphaltierungsarbeiten im Neubaugebiet ein Shuttlebus eingerichtet wird. Und so fuhr der Esele-Shuttle-Bus am Faschingssamstag durch Apfeldorf, mit Bus-Fahrplan zum Kindergarten und in den Ort. Zwei Gruppen beschäftigten sich mit dem Brückenbau nach Kinsau. „Fußweg zu teuer – Überqueren ein Abenteuer“ war eine Schlagzeile, die darauf anspielte, dass im Vorfeld ein Zugang zum Rad- und Gehweg geplant war. Ob da ein Brückentaxi Abhilfe schafft?

Mehr Fotos vom Gaudiwurm:

48 Bilder Der Faschingsumzug in Apfeldorf Bild: Gisela Klöck

Der Advent beschäftigte eine andere Gruppe. Der Christbaum ist aus dem eigenen Wald, hatte eine Familie in der Zeitung mitgeteilt. Doch sie wurde wohl dabei ertappt, dass sie doch lieber eine Nordmanntanne anschafft als ein krummes Fichtenbäumchen aus dem eigenen Wald zu holen. Witzige Fichtenbäumchen marschierten fröhlich winkend hinter dem Wagen her.

Dass die Sternsinger heuer in Apfeldorf nicht jedem Bewohner den Segen für das Haus überbrachten, stellte eine Kindergruppe nach. Die Jugend wünschte sich die 1980er-Jahre zurück, obwohl sie da doch noch gar nicht geboren war. Der Karneval in Venedig war einigen Damen zu teuer. Sie bleiben lieber in Apfeldorf, denn dort verlangt man keine Touristensteuer.

Die Sternsinger zogen erneut durch den Ort. Bild: Gisela Klöck

Sparen wollten offenbar auch einige Teilnehmerinnen des Pfarrgemeindeausflugs. Sie gaben sich die Tür in die Hand, um die Toilettengebühr zu sparen: „Doch haben sie nicht an die automatische Reinigungsdusche gedacht und wurden nass gemacht“, war auf dem Mottowagen zu lesen. Und: „Willst du nicht fürs Klo bezahlen, treffen dich die Wasserstrahlen.“