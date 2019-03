14.03.2019

Faszinierende Farben

Christa Bühler und Ludwig Herold stellen ihre Werke in Landsberg aus. Von tanzenden Bällen und dem Lechwehr

Von Romi Löbhard

Farbe fasziniert, macht aufmerksam, steht für Stimmungen und Empfindungen. Seit Jahrmillionen setzt die Natur Farben ein, bringt leuchtend bunte Blüten als Lockmittel für die Bestäubung/Fortpflanzung so notwendigen Insekten. Christa Bühler und Ludwig Herold haben sich des Mediums Farbe bedient und damit eine ganze Reihe an Bildern entstehen lassen, die derzeit im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Landsberg ausgestellt sind.

Speziell Ludwig Herold schöpfte aus dem Vollen, verwendete viel Rot und überhaupt sehr kräftige Farben. Christa Bühler wiederum differenzierte die verwendeten Farben meist mit unterschiedlichen Techniken. So sind die vier Werke ihrer Wasser-Serie gemalt, gespachtelt, geschüttet. Für Schüttung scheint die Malerin ein Faible zu haben, sie liebt die Zufälle, die sich daraus ergeben und den Maler vor besondere Aufgaben stellen. „Mittlerweile hab’ ich auch die Geduld, das Bild eine Weile stehen zu lassen“, sagt sie, „um mich in das Bild hineinfühlen zu können.“ Daraus ergebe sich der Fortgang, möglicherweise mit weiteren Schüttungen und Spachtelungen. So entstanden beispielsweise der Wasserfall oder auch die diffuse Morgenstimmung.

Faszinierend ist das vor sich hinrostende Schiff (Titel „Vergänglichkeit“): Aus der Nähe betrachtet, sieht der Besucher gespachtelte Farbe. Erst von einiger Entfernung aus gesehen, entwickelt sich das Riesenschiff, springt beinahe aus dem Bild. Diese Überraschung gelingt auch bei „Stadtansicht mit Lechwehr“: Die Gischt wirkt in der Nähe wie aufgesetzte Wattebäuschchen, die aber doch die Wehrstruktur nachzeichnen. Reizvoll ist die Gegenüberstellung von plauschenden Frauen und plappernden Papageien – ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Ludwig Herold hat jedem seiner Bilder Titel gegeben. Er malt vor allem abstrakt, kehrt aber immer wieder zur Gegenständlichkeit zurück. Von ihm sind fotografisch genaue Abbildungen von Toskana-Landschaften oder Urlaubsidyllen am Meer ausgestellt. Er lässt geometrisch genau gezirkelte Bälle tanzen oder reiht verschiedenfarbige Quadrate aneinander. Geradezu explosiv ist dagegen Herolds „Universum“, ein Rausch aus sich verkeilenden und übereinander lagernden Farben. Für Herold ist Malen „eine angenehme Form der Meditation, die uns sehr viel zu geben vermag, vor allem in einer ständig sich verändernden Welt. Denn“, so Herold, „Farbe entzückt nicht nur das Auge, sondern auch die Seele.“ Christa Bühler, Gattin des ehemaligen Kauferinger Bürgermeisters Klaus Bühler, und Ludwig Herold, bekannt von vielen Jahren freier Mitarbeit beim Landsberger Tagblatt, haben bereits gemeinsam ausgestellt. Für Bühler sind Porträts die aktuelle Herausforderung, dafür wird sie sich in Fachseminaren weiterbilden.

Die Ausstellung „Faszination Farbe: Malerei von Christa Bühler und Ludwig Herold“ im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Landsberg kann bis Dienstag, 2. April, werktags von 8 bis 16 Uhr besichtigt werden (Eingang über Gaststätte s’Ludwig).

Themen Folgen