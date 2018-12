Feuerwerk: Weniger ist mehr

Schön ist es schon, aber manchmal wird damit übertrieben: LT-Redakteurin Stephanie Millonig kommentiert die Knallerei zu Silvester.

Funkenschlagend mit dem typischen Surren sausen die Raketen in den Nachthimmel und explodieren zu einem glitzernden Sternenmeer: Schön ist es schon anzuschauen, was da Silvester am Himmel erscheint – zumindest in den ersten Minuten des neuen Jahres.

Doch bald schon verdunkeln die Rauchschwaden des nicht enden wollenden Feuerwerks das nahe Umfeld, und so mancher ist froh, wenn er sich aus der Zone der allzu Schießwütigen in Sicherheit bringen kann, bevor ein Chinaböller oder eine Rakete unter ihm explodiert.

Die Kommunen könnten doch auch ein Feuerwerk organisieren

Und an den Aussichtspunkten im Landkreis, beispielsweise Engeland oberhalb von Bischofsried oder am Wurzberg in Reichling, wird der Zulauf immer größer, und auch das Feuerwerksarsenal, das von dort aus losgeballert wird.

Muss das so sein? Sicherlich nicht in dieser Maßlosigkeit. Früher konzentrierte sich das Geballer auf eine kurze Zeit nach Mitternacht, und um 0.30 Uhr war alles vorbei, bis auf ein paar verirrte Geschosse. Heute scheint es kein Ende zu geben und abgesehen von den Folgen für die Umwelt schmälert dies eher den Genuss. Ein bisschen weniger wäre mehr – zumindest für die Ohren und die Nase. Oder Stadt beziehungsweise Gemeinde organisieren gleich ein professionelles Feuerwerk.

