First Responder Finning haben gleich vier Einsätze in der ersten Woche

Seit einigen Tagen ist die First Responder-Gruppe in Finning aktiv. Das Bild zeigt die Gruppe und ihr Einsatzfahrzeug auf dem Hof der Feuerwehr. Die Rettungshelfer sind nicht nur in der eigenen Gemeinde, sondern auch in Hofstetten tätig.

Plus Die First Responder-Gruppe in Finning startet. Bereits die ersten Tage zeigen, dass es in Finning und Umgebung, auf halbem Weg zwischen Dießen und Landsberg, Bedarf für die Rettungshelfer gibt.

Von Sibylle Reiter

Am Samstag, 16. Oktober 2021, um 15.52 Uhr war ein historischer Moment: Der First Responder Finning nahm offiziell seinen Dienstbetrieb auf. Damit soll Bürgerinnen und Bürgern bei medizinischen Notfällen, gerade auch in lebensbedrohlichen Situationen, noch schneller geholfen werden. Nicht nur in Finning, auch in Hofstetten und bei Bedarf in weiteren Nachbardörfern. Dazu stehen Ehrenamtliche bereit, koordiniert werden die Einsätze von der Rettungsleitstelle. Betroffene rufen also weiterhin die 112 an.

