Finning

05.11.2021

Larissa Lechner und ihre Essensidee auf drei Rädern

Plus Die Hauswirtschafterin Larissa Lechner aus Unterfinning hat eine rot-weiße Ape. Damit verkauft sie Mahlzeiten in Gläsern. Was hinter der Idee steckt.

Von Dagmar Kübler

Wer während eines stressigen Wochentags keine Zeit zum Kochen hat, aber trotzdem gut essen will, kann in Finning seit Kurzem auf die selbstgekochten „Fertigprodukte“ von Larissa Lechner zurückgreifen. Ihre neue Geschäftsidee, Gerichte aus regionalen Zutaten in einer Ape zum Verkauf anzubieten, stellte sie bei einer kleinen Feier auf dem Parkplatz der Kirche in Unterfinning vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen