Finning: Woher kommt das Hochwasser am Windachspeicher?

Der Hochwassernachrichtendiest meldete in den vergangenen Tagen Hochwassermeldestufe 1 am Windachspeicher. Das hatte nicht nur mit der Schneeschmelze und Regenfällen zu tun.

Plus Zuerst breitet sich der Windachspeicher fast bis Obermühlhausen aus, und dann tritt unterhalb des Damms auch die Windach über die Ufer, obwohl es gar nicht besonders stark getaut und geregnet hat. Was ist am Stausee los?

Von Gerald Modlinger

Was ist denn mit der Windach und dem Windachspeicher los? Da steht das Wasser auf einmal fast bis in Obermühlhausen, und am nächsten Tag tritt der Fluss unterhalb des Staudamms in Richtung Oberfinning über die Ufer, ohne dass es allzu viel geregnet hätte. Des Rätsels Lösung erfährt man beim Wasserwirtschaftsamt in Weilheim.

Bei normalem Wasserstand ist der Stausee nur knapp einen Kilometer lang, in den vergangenen Tagen reichte er fast an Obermühlhausen heran. In der Hochwasserkarte des Landesamts für Umwelt war der Windachspeicher der einzige Hochwasserfall in ganz Südbayern – er spielt sich jedoch weitgehend innerhalb des Stausees ab.

Das Wasserwirtschaftsamt hat die Hände im Spiel

Allein mit der Schneeschmelze und den Regenfällen ist das nicht zu erklären. Vielmehr hatte das Wasserwirtschaftsamt seine Hände im Spiel. „Aktuell Einstau Windachspeicher wegen Funktionsprüfung“ – informiert der Hochwassernachrichtendienst. Dr. Tobias Lang, der Fachbereichsleiter Talsperren beim Weilheimer Wasserwirtschaftsamt, erklärt, „wir haben künstlich einen Aufstau erzeugt.“

Genutzt wurde dafür der verstärkte Zulauf durch die Schneeschmelze und den Regen in der vergangenen Woche. Damit stieg der Wasserstand schnell an. Der Windachspeicher wurde damit über die Hochwassermeldestufe 1 hinaus um bis zu 3,60 Meter über den Normalpegel bei 625 Metern Meereshöhe hinaus aufgestaut. Hintergrund sei, dass die Talsperre inzwischen über 50 Jahre alt sei und man deren Zustand entsprechend im Blick haben will, erklärt Lang. Konkret richtet sich das Interesse des Wasserwirtschaftsamts auf den Hangbereich an der Ostseite des Damms an der Windachseealm. Dort findet sich ein wasserdurchlässiger Untergrund. Die geologische Situation sei schon beim Talsperrenbau bekannt gewesen. „Man hat in der Bauzeit festgestellt, dass man in diesem Bereich viel Material injizieren konnte.“

Der Damm darf sich nicht mit Wasser vollsaugen

Diese Bodenschicht wird laut Lang von einigen Litern Wasser pro Sekunde durchflossen und stellt gleichsam eine Umleitung des Wassers um den Damm herum dar. Die Fachleute wollen mit dem derzeit laufenden Stauversuch weitere Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Auswirkung diese Umströmung beim Rauf- und Runterfahren des Wasserstands im Stausee auf die Statik des Damms hat, erklärt Lang weiter, denn es dürfe nicht passieren, dass sich die Talsperre mit Wasser vollsaugt.

Als der Seespiegel des Windachspeichers am Freitag wieder zügig abgesenkt wurde, trat bei Oberfinning die Windach teilweise über die Ufer. Bild: Thorsten Jordan

Nicht nur die Wetterlage der vergangenen Tage, sondern auch die Jahreszeit seien für die derzeit laufenden Versuche ideal, erklärt Lang. „Das ist die günstigste Jahreszeit, jetzt liegt kein Heu auf den Überschwemmungsflächen, es weiden keine Rinder und es sind auch noch keine Wiesenbrüter da.“ Inzwischen sinkt der Pegel schon wieder (pro Stunde waren es am Freitag zwei bis drei Zentimeter), weil deutlich mehr Wasser abgelassen wird, als zufließt. „Wir fahren ziemlich rigoros herunter“, berichtet Lang. Tatsächlich ist die Windach zwischen dem Speicher und Oberfinning stellenweise über die Ufer getreten, ohne dass es geregnet hätte.

Im Sommer war der See auch ziemlich groß

Wenn es, wie angekündigt, am Sonntag und Montag wieder regnet, werde ein erneuter Aufstau vorgenommen, allerdings werde der Anstieg vermutlich nur noch einen Dreiviertelmeter ausmachen, kündigt Lang weiter an. Aus den gewonnenen Daten sei dann zu entscheiden, ob und in welcher Form in den kommenden Jahren Umbaumaßnahmen im Bereich der Talsperre erforderlich sind. Das könnten Spundwände oder Abdichtungen sein, oder aber man gelange zu der Erkenntnis, dass keine Baumaßnahmen notwendig sind, wenn sich das am Damm vorbeisickernde Wasser als unproblematisch erweist.

Die derzeitigen Anstauversuche sind nicht die ersten dieser Art. Im Mai 2019 und im Sommer 2020, als der stark vergrößerte See auch etliche Paddler und Bootsfahrer anzog, die auf dem Wasser fast bis Obermühlhausen gelangen konnten, wurden Hochwasserereignisse für vergleichbare Stauversuche genutzt.

Der Windachspeicher reichte in den vergangenen Tagen bis kurz vor Obermühlhausen. Bild: Wasserwirtschaftsamt Weilheim

Die Wasserfläche des Windachspeichers kann je nach Pegel stark schwanken. Im Normalfall bedeckt der künstliche See nur den Geländeeinschnitt zwischen dem Kühberg im Osten und dem Kramer- und Stadelberg im Westen auf einer Fläche von 13 Hektar. In den vergangenen Tagen vergrößerte er sich auf knapp 70 Hektar, beim höchstzulässigen Aufstau mit 6,40 Metern sind 133 Hektar mit Wasser bedeckt, das entspricht gut zwei Dritteln der Fläche des Pilsensees.

