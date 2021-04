Firmengründer trotzen Krise

Neue Selbstständige im Landkreis

Auch in der Corona-Krise haben im Landkreis Landsberg viele Menschen im vergangenen Jahr den Schritt in die unternehmerische Selbstständigkeit gewagt. Insgesamt 958 Existenzgründer meldeten ein Gewerbe an, teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) mit. Das entspreche einem Minus von 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Firmenneugründungen (894 Fälle) gingen um 1,2 Prozent zurück.

Reinhard Häckl ist der Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Landsberg. Er sagt: „Gerade in Krisenzeiten behauptet sich echter Unternehmergeist.“ Die Corona-Pandemie und die dadurch verursachten Lockdowns setzten zwar vielen Wirtschaftsbranchen erheblich zu, dennoch hätten auch 2020 viele Jungunternehmer ihre Chance ergriffen und auf innovative Geschäftsmodelle und -ideen gesetzt.

Am liebsten sei im Landkreis im Handel neu gegründet (208-mal), heißt es in einer Pressemeldung. Es folgten der Dienstleistungssektor mit 206 Neugründungen und das Baugewerbe mit 68 Gründungen. „Die Gründungsbilanz für unseren Landkreis zeigt, dass noch reichlich Luft nach oben besteht. Wenn wir mehr Menschen zum Sprung in die Selbstständigkeit ermutigen wollen, muss die Wirtschaftspolitik vor allem die Kultur der Selbstständigkeit mehr fördern und Gründungshürden aus dem Weg räumen“, sagt Reinhard Häckl. Der Vorsitzende unterstreicht zudem die wichtige Rolle von Existenzgründern für die Wirtschaft insgesamt: „Start-ups und neue Unternehmen stehen für Innovation und Dynamik. Sie legen das Fundament für zukünftige wirtschaftliche Erfolge.“ (lt)