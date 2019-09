vor 33 Min.

Flüchtlinge: Soll Landsberg zum „Sicheren Hafen“ werden?

Plus Kapitän Claus-Peter Reisch hat die Stadt aufgefordert, sich dem Projekt anzuschließen und symbolisch einen Geflüchteten aufzunehmen. Warum das für Landsberg nicht so einfach ist.

Von Stephanie Millonig

Soll sich Landsberg zur „Sicheren Hafenstadt“ ausrufen? Diesen Wunsch hatte – wie berichtet – der Landsberger Seenotretter Claus-Peter Reisch vor Kurzem geäußert. Jetzt legt Stadtrat Stefan Meiser (ÖDP) nach und wendet sich in einem offenen Brief an seine Stadtratskollegen und die Presse. Meiser bittet darum, dass Reischs Anliegen unterstützt wird und verweist auf eine Stellungnahme des Landratsamtes. Derweil ermittelt die italienische Staatsanwaltschaft gegen Reisch. Er hatte am Montag trotz Verbots mit rund 100 Migranten an Bord des Seenotrettungsschiffs „Eleonore“ einen italienischen Hafen angesteuert.

Die Initiatoren wollen, dass die Seenotrettung entkriminalisiert wird Claus-Peter Reisch und das Schicksal der „Lifeline“ sind gewissermaßen der Ausgangspunkt für das Projekt „Sicherer Hafen“: Der Kapitän und das Seenotrettungsschiff dümpelten mit über 200 Geflüchteten im Juni 2018 tagelang vor Malta. Der Inselstaat und auch Italien verweigerten die Zufahrt in ihre Häfen. Die Bewegung Seebrücke gründete sich und forderte eine Entkriminalisierung der Seenotrettung, sichere Fluchtwege und eine menschenwürdige Aufnahme von Geflüchteten. Städte erklärten und erklären sich immer noch als „Sicherer Hafen“ bereit, Menschen auf der Flucht aufzunehmen – zusätzlich zur Verteilungsquote Asylsuchender. Soll sich Landsberg auch als zum „Sicherer Hafen“ erklären, wie Reisch das Ende August forderte? Thema war das bereits vor der Sommerpause im Ältestenrat, wie Oberbürgermeister Mathias Neuner dem LT gesagt hatte. Der Ältestenrat ist ein nichtöffentlich tagendes Gremium, in dem sich Fraktionssprecher austauschen. Neuner hatte in dem Gespräch mit dem LT auf mögliche Kosten verwiesen, die auf die Stadt zukommen könnten, aber schon angekündigt, dass die Sache noch einmal im Ältestenrat diskutiert werde. Das Gremium beschäftigt sich am Dienstag damit. Anders als die 90 Städte, die sich bisher als „Sicherer Hafen“ ausgewiesen haben, ist Landsberg eine kreisangehörige Stadt und damit nicht zuständig für Geflüchtete. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Stadtrat Stefan Meiser steht hinter Kapitän Reisch Stefan Meiser verweist in seinem Schreiben auf eine Stellungnahme des Landratsamtes, wonach die Behörde die Kosten für Unterkunft, sofern die Höhe angemessen ist, als auch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts übernehmen würde. Unterkünfte suchen, anmieten und verwalten, müsste jedoch die Stadt. Aus kommunalrechtlicher Sicht besteht, wie der Sprecher des Landratsamtes, Wolfgang Müller bestätigt, keine grundsätzlichen Bedenken. Die Stadt übernehme jedoch eine freiwillige Aufgabe. „Wir würden auch keine soziale Betreuung übernehmen“, erläutert Müller. Was halten die Fraktionen von der Idee? Die Reaktionen sind verhalten – auch vor dem Hintergrund, dass die Diskussion bisher nichtöffentlich war. Klaus-Dieter Völkel (SPD) empfindet es als problematisch, dass der „Sichere Hafen“ offensichtlich nur für Flüchtlinge, die in Seenot waren, offen ist und nicht für Menschen, die auf dem Landweg kommen. Für Christoph Jell (UBV). ist wichtig, zu wissen, welche Folgen dieser Akt für die Stadt hat. So reagieren die Fraktionen auf den Wunsch „Sicherer Hafen, das sind nur Großstädte, keine kreisangehörigen Städte“, sagt Hans-Jürgen Schulmeister (Landsberger Mitte). Das Thema müsse kritisch beleuchtet werden. „Es ist schwierig einzuschätzen, wie die Folgekosten sind“, sagt Harald Reitmeir (CSU). Erst wenn diese auf dem Tisch lägen, könne man entscheiden. Die Grünen stehen laut Moritz Hartmann prinzipiell hinter der Forderung. Hartmann spricht von einem „symbolischen Akt“. Geklärt werden müsste, wo in der Stadtverwaltung die sich daraus ergebenden Aufgaben angesiedelt werden könnten. Claus-Peter Reisch sorgte in Landsberg bereits im Sommer 2018 für Diskussionen. Stefan Meister hatte vorgeschlagen, dass dem Seenotretter der Ehrenring verliehen wird und dies entgegen der städtischen Gepflogenheiten öffentlich gemacht. Reisch beendete die seinen Worten nach „unwürdige Situation“ damals, in dem er die Auszeichnung bereits im Vorfeld ablehnte. Lesen Sie dazu auch: "Lifeline"-Kapitän Reisch will den Ehrenring der Stadt Landsberg nicht

