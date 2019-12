Freie Wähler: Die meisten Kandidaten kommen aus Dießen

Plus Die Liste der Freien Wähler für den Landsberger Kreistag steht. Verstärkt wird sie von zwei Kreisräten, die bislang bei einer anderen Partei waren. Ein Urgestein hört auf.

Die Kreisgruppe der Freien Wähler (FW) im Landkreis hat ihre Kandidatenliste für den Kreistag aufgestellt. 60 Personen bewerben sich um ein Mandat. Darunter sind neben zahlreichen Bürgermeistern und Bürgermeisterkandidaten auch zwei Kreisräte, die bislang eine andere Wählergruppe im Kreistag vertreten. Einen Landratskandidaten gibt es nicht.

Unter den Bewerbern sind auch die bisherigen Kreisräte der Landkreis-Mitte. Diese Wählervereinigung, die 2014 zwei Sitze im Kreistag errungen hatte, tritt nicht mehr zur Wahl an, hieß es in der Versammlung im Landsberger Sportzentrum. Mit Johannes Erhard, Peter Fastl, Günter Först und Herbert Kirsch stellen sich vier bisherige Kreisräte der FW erneut zur Wahl. Dr. Manfred Rapp kandidiert nicht mehr, weil, wie er meint, 36 Jahre genug seien. Der Fuchstaler Bürgermeister Erwin Karg ist nicht mehr dabei. Die von den FW angestoßene Abschaffung der Straßenausbaubeiträge war für Karg ein Auslöser, sich aus der Wählervereinigung zurückzuziehen. Neu auf der FW-Liste sind Axel Flörke und Jonas Pioch, die für die Landkreis-Mitte im Kreistag sitzen.

Bei den FW ist jeder selbst verantwortlich

Es sei sinnvoll, zusammenzugehen, um Ziele durchzusetzen, sagte Flörke, und sich aber zugleich die Unabhängigkeit zu bewahren. Das nannte FW-Kreisvorsitzender Günter Först ebenfalls als Merkmal der Gruppierung. „Es gibt keinen Fraktionszwang“, so Först, „jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wir wollen Politik an der Basis der Gemeinden, für unsere Mitbürger machen.“ Ziele der Freien Wähler seien unter anderem die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Verbesserung der Infrastruktur, die Umsetzung von Klimazielen sowie des Jugendhilfe- und Seniorenpolitischem Konzepts, Optimierung von Kindertagesstätten und Schulen und die Wertschätzung der Landwirtschaft. Investitionen in die Zukunft sollen nicht blockiert, aber jeweils kritisch hinterfragt werden, so Först.

Bei der Vorstellung der Bewerberliste fiel auf, dass der Markt Dießen überdurchschnittlich stark vertreten ist. Fast die Hälfte der 60 Kandidaten wohnt in Dießen mit Ortsteilen. Entsprechend führt Herbert Kirsch, Noch-Bürgermeister des Marktes, die FW auf Listenplatz eins in den Wahlkampf. Ein Novum ist sicher auch, dass drei Dießener Bürgermeisterkandidaten auf der Liste zu finden sind: Florian Zarbo, Sandra Perzul und Marianne Scharr.

Busfahren im Landkreis soll kostenlos sein

Für Kirsch haben Ausbau und Stärkung des ÖPNV oberste Priorität. Die Nutzung der LVG-Busse müsse kostenlos sein, so Kirsch, nur so könnten Klimaschutzziele erreicht werden. Gut findet er auch die Auslagerung der Kreisbehörde. Diese habe mitten in der Stadt, auf wertvollem Baugrund, auf dem Wohnraum geschaffen werden könnte, nichts mehr zu suchen. Das allerdings sehen das andere Kandidaten nicht so, wurde in der Versammlung deutlich. Weitere, von Bewerbern genannte Gründe für eine Kandidatur waren, die FW im Landkreis breiter aufzustellen, Belange der Kommunen zu vertreten und vor allem laut Kandidat Arno Löcherer „nicht nur zu maulen, sondern sich aktiv einzubringen“.

Die Liste der Kreisgruppe der Freien Wähler wurde von den 33 anwesenden Wahlberechtigten als Paket einstimmig beschlossen. Der als Kreisrat scheidende Dr. Manfred Rapp riet der Gruppierung abschließend, ein Wahlprogramm mit Zielen für die kommenden sechs Jahre aufzustellen. Wichtig sei, dass das Klinikum in Landsberg erhalten bleibe. Einen Anschluss an den MVV sieht Rapp als absolute Notwendigkeit. Weiter müsse das für den Landkreis ausgearbeitete Klimaschutzkonzept endlich umgesetzt werden.

Das sind die Kreistagskandidaten der FW

1. Herbert Kirsch, 2. Günter Först, 3. Peter Fastl, 4. Johannes Erhard, 5. Richard Michl, 6. Axel Flörke, 7. Florian Zarbo, 8. Sandra Perzul, 9. Jonas Pioch, 10. Renate Wengenmaier, 11. Thomas Höring, 12. Simone Cardinale, 13. Antoinette Bagusat, 14. Johannes Wolffhardt, 15. Johann Vetterl, 16. Harald Wiedemann, 17. Dieter Förg, 18. Julia Kirsch, 19. Alisa Schneider, 20. Siegfried Weißenbach, 21. Richard Renner, 22. Manfred Huber, 23. Franz Nebel, 24. Arno Löcherer, 25. Thomas Rodler, 26. Hermann Riefer, 27. Franz Sießmeir, 28. Thomas Hackl, 29. Marianne Scharr, 30. Georg Geisenberger, 31. Frank Fastl, 32. Wolfgang Frei, 33. Remigius Leimer, 34. Gottfried Riedmiller, 35. Konrad Maisterl, 36. Tim Tepe, 37. Christine Riedel, 38. Wolfgang Wasserle, 39. Stefan Kunschak, 40. Johann Rieß junior, 41. Robert Michel, 42. Matthias Lippmann, 43. Thomas Herrmann, 44. Rainer Bäuerle, 45. Markus Storf, 46. Christine Ludwig, 47. Regina Kellner, 48. Erwin Abenthum, 49. Peter Heiland, 50. Florian Bergmann, 51. Marion Schweder, 52. Corinna Finster , 53. Anita Schmid-Azar, 54. Maximilian Knoller, 55. Luisa Wengenmaier, 56. Armin Neuner, 57. Nancy Arnold, 58. Konrad Schmid, 59. Anton Bauer, 60. Tobias Nalewaja.