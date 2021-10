Fuchstal: Mit Wasserstoff soll die Energiewende gelingen

Plus Klimaneutralität ist das Ziel von Fuchstal und dem Ostallgäu. Ein wichtiger Baustein dafür soll Wasserstoff sein. In welchem Bereich der Einsatz sinnvoll ist.

Die regionale Energiewende stemmen – oder zumindest einen Teil dazu beitragen. Das möchten Politikerinnen und Politiker sowie Unternehmen auch im Ostallgäu und Fuchstal. In der Modellregion sorgen gleich zwei Projekte künftig für Grüneren Strom und Nachhaltigkeit bei der Energiegewinnung. Beim HyStarter-Projekt wollen der Landkreis Ostallgäu, die Stadt Kaufbeuren und die Gemeinde Fuchstal regenerative Energien nutzen, um Grünen Wasserstoff zu erzeugen. In Kooperation mit zahlreichen lokalen Unternehmen und Energieversorgern soll die Region als gutes Beispiel vorangehen.