Fußball: Der Neustart bei den Amateuren ist verschoben

Der Bayerische Fußball Verband will erst Mitte September mit der Restsaison beginnen. Bestimmte Spiele sind schon vorher möglich.

Jetzt ist es raus: Die Amateur-Fußballer in Bayern müssen sich noch gedulden. Wie auf der Homepage des Bayerischen Fußball Verbands zu lesen ist, wird der Neustart auf das Wochenende 19./20. September verschoben. Bestimmte Spiele sind aber schon vor diesem Termin möglich.

„Nachdem aktuell nicht davon auszugehen ist, dass die Bayerische Staatsregierung vor dem 1. September 2020 über eine Wiederaufnahme des Wettkampfspielbetriebs im Amateurfußball mit Zuschauern entscheidet, hat der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) gezwungenermaßen den Re-Start um 14 Tage verschieben müssen.“ So ist es auf der Homepage des BFV zu lesen.

Koch: Der Ball liegt bei der Politik

Veröffentlicht wurde diese Entscheidung am Freitagabend, zuvor hatte sich BFV-Präsident Koch in einem offenen Brief an die Vereine gewandt. „Der Ball liegt jetzt in der Spielhälfte der Politik, sie muss entscheiden, ob sie mitspielt oder ob sie Euch, unsere über 4500 Vereine, weiter im Abseits stehen lässt und damit Eure Existenz aufs Spiel setzt“, hatte Koch darin unter anderem geschrieben.

Gemäß dem Beschluss soll die aktuell weiter wegen der Covid-19-Pandemie unterbrochene Spielzeit 2019/20 am Wochenende 19./20. September 2020 fortgesetzt werden – sollten es die staatlichen Vorgaben dann zulassen. Weiter zu lesen ist auf der Homepage, dass Spiele vor diesem Datum auszutragen, etwa Nachholpartien oder Spiele im Toto-Pokal-Wettbewerb, grundsätzlich möglich sei. Dann aber müssten beide Vereine dies ausdrücklich wünschen und es muss von staatlicher Seite gestattet sein.

Vereine brauchen eine Vorlaufzeit

Ursprünglich hatte der BFV den Neustart am Wochenende 5./6. September 2020 vorgesehen. Dem Gremium war es wichtig, seinen Vereinen „eine gewisse Vorlaufzeit zur Umsetzung der dann hoffentlich geltenden Hygienekonzepte einzuräumen und den Spielbetrieb ab dem 19. September 2020 fortzusetzen“. (lt)

