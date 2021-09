Fußball

vor 25 Min.

Der Neuzugang beim TSV Landsberg ist ein Typ mit Ecken und Kanten

Plus Alexander Benede entscheidet sich für den Wechsel zum Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg. Der 32-Jährige hat eine beeindruckende Lebensgeschichte. Am Samstag steht sein erster Einsatz an.

Von Margit Messelhäuser

Alexander Benede beschreibt sich selbst als „Mensch mit Ecken und Kanten“. Der Neuzugang des TSV Landsberg war eigentlich auf dem besten Weg zum Fußballprofi, doch dann kam alles anders. Mit gerade mal 32 Jahren hat der Münchner viele Höhen und Tiefen erlebt, sowohl sportlich als auch persönlich. Die Freude am Fußball ist aber geblieben und jetzt will er sich beim TSV Landsberg „so schnell wie möglich integrieren, denn ich bin überzeugt, der Verein verträgt mich und will mich“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen