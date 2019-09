vor 27 Min.

GAL will Moore renaturieren

Der Landkreis soll Fördergelder nutzen

Im Klimaprogramm Bayern 2020 ist auch ein Sonderprogramm zur Moorrenaturierung enthalten. Koordiniert wird es vom Landesamt für Umwelt. Die Kreistagsfraktion der GAL will, dass der Landkreis an diesem Programm teilnimmt. Die grünen Kreispolitiker fordern in einem Antrag „eine weitere Moorrenaturierung im Landkreis als höchst wirksame Klimaschutz-, Hochwasserschutz- und Artenschutzmaßnahme“. Der Umweltausschuss soll sich mit dem Thema befassen und einen Förderantrag vorbereiten. Inhaltlich soll es um die Wiedervernässung von mindestens drei Moorflächen gehen.

Die Moore zu renaturieren wird zwar staatlich gefördert, aber der Landkreis muss zuvor Geld in die Hand nehmen, wie aus dem Antrag der GAL hervorgeht: Darin wird gefordert, in den Haushalt 2020 120000 Euro für einen Projektmanager und für Wiedervernässungsmaßnahmen einzustellen. 90 Prozent der Summe könne über die Fördermittel refinanziert werden. Der Projektmanager ist nach Auffassung der GAL nötig, da es oft viele Eigentümer kleinteiliger Flächen in Mooren gebe. Entscheidend sei ein Projektmanager, der mit den Eigentümern auf Augenhöhe in der richtigen Sprache spreche und vor allem langfristig als Ansprechpartner verfügbar sei. Möglich seien Vereinbarungen mit den Eigentümern, aber auch Ankäufe. (lt)