Ganze Palette der Kleinkunst wird abgedeckt

Der Vorverkauf fürs neue Programm beginnt im Juli. Los geht es dann Anfang Oktober. Was die Landsberger Besucher erwartet

Von Romi Löbhard

Es sei jetzt das achte Mal, dass er das Programm für die Landsberger Kleinkunstbühne s’Maximilianeum verantworte „und für mich ist es ein echter Höhepunkt“, erklärte Vorsitzender Rolf-Jürgen Lang bei der Vorstellung des Programms für die Saison 2019/2020. Warum? „Weil wir die ganze Palette der Kleinkunst abdecken“, so Lang, „von Polit- bis Musikkabarett, von Comedy über Krautrock bis Zauberei und Hypnose.“

Möglich sei dies dank der vielfältigen Kontakte des Programmgestalters und Zweiten Vorsitzenden Armin Federl (Federl ist selbst Teil der Kleinkunstszene, Anmerkung der Redaktion). Er sei überzeugt, betonte der Vorsitzende, dass die neue Saison genauso erfolgreich werde wie die am 30. Juni zu Ende gehende. „Wir bieten Heimat live“, verspricht Rolf Lang im Programmheft, das ab 1. Juli online ist und ausliegt, bezüglich des traditionellen Sonntagstermins. Es sei „spannend wie Tatort und informativ wie Anne Will, garantiert aber vergnüglicher.“

Los geht es wie seit etlichen Jahren am 3. Oktober um 19.30 Uhr mit Politik zum Tag der Deutschen Einheit. Christian Springer, vielfach ausgezeichneter, im Fernsehen präsenter, aber auch gern gesehener Gast in Landsberg, bringt sein aktuelles Programm „Alle machen, keiner tut was“. Nach diesem zur Tradition gewordenen Querschläger am Tag der Deutschen Einheit geht es wie gewohnt sonntags – Beginn immer um 19.30 Uhr – weiter.

Am 27. Oktober sind „Luz amoi“ mit ihrem Programm „für Berta“ zu Gast, und wer die fünf Musiker vor drei Jahren in Landsberg erlebt hat, weiß, was ihn erwartet: Verjazzte Zwiefache, rockige Jodler – einfach Weltmusik eines ausgezeichneten Ensembles. Weiter geht es am 17. November mit der A-Cappella-Boygroup „Terzinfarkt“, die den Besuchern ihr neuestes „One Night Wonder“ servieren will.

Das Weihnachtsbrettl am 22. Dezember dürfte ein besonderes Schmankerl werden. Vorsitzender Rolf-Jürgen Lang liest aus dem großen Geschichtenschatz von Oskar Maria Graf. Und das ist längst nicht alles. Lang wechselt sich im Vortrag mit Tochter Neele, mittlerweile Schauspielschülerin, ab. Die Musik schließlich steuern Redbax, die Formation rund um den Landsberger Trompeter Stefan Pentenrieder bei.

Und es geht auch im Jahr 2020 spannend weiter: Am 26. Januar dürfen sich alle Fans von Mani Neumeier auf ihn, seine Mitstreiter bei „GuruGuru“ und jede Menge Free Rock freuen. Das Ganze steigt in Kooperation mit Snow Dance im natürlich unbestuhlten Foyer. Etwas Illusion gefällig? Freunde von Zauberei und Hypnose kommen am 16. Februar auf ihre Kosten. „Golden Ace“ alias Alexander Hunte und Martin Köster werden an dem Abend für Überraschendes bis Unglaubliches sorgen.

Ein absoluter Allrounder ist Lars Reichow. Der Musiker, Germanist, Schauspieler, ehemalige Lehrer und Stipendiat bringt am 15. März sein Programm „Freiheit“, eine Mischung aus Polit-, Musik- und Sonstnochwas-Kabarett nach Landsberg. „Bergsagen“, und das im April? Passen die nicht besser in die dunkle Winterszeit? Der Nagl Musi mit Autor Karl-Heinz Hummel und Schauspielerin Evelyn Plank ist’s egal. Am 5. April entführen sie ihr Publikum erzählend und musizierend in die schaurig-schöne Welt der Berggeister und Bergseenixen, berichten von Kasermandln und Bierjungfrau. Was ist „Heimat“, was bedeutet dieser Begriff? Sarah Hakenberg, geboren in Köln, aufgewachsen in Zorneding bei München, Lebensmittelpunkt derzeit Ostwestfalen, ist geradezu prädestiniert dafür, den Begriff „Heimat“ zu hinterfragen, was sie in ihrem gleichnamigen Programm genüsslich-hinterfotzig-frech, ohne Blatt vor dem Mund macht. Am 3. Mai bringt sie „Heimat“ nach Landsberg.

Ardhi Engl schließlich macht am 24. Mai den Deckel drauf. Er beendet die Saison 2019/2020 von s’Maximilianeum mit „Solosketches“ – ein Titel, der nicht viel aussagt über das, was der Multikünstler macht und wie er es auf die Bühne bringt. Er macht Musik, seine Instrumente sind Zeltstangen und Skistöcke, einfach alles, was irgendwie zum Klingen gebracht werden kann. Dass das Ganze dann Weltmusik genannt werden kann, dafür garantieren Ardhi Engls bayerisch-sumatraische Wurzeln. (löbh)

Ab 1. Juli ist das Programm online, ab 4. Juli können Karten bestellt, reserviert oder direkt bei den Vorverkaufsstellen erworben werden.

