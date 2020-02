27.02.2020

Ganztagsbetreuung: (K)ein Problem?

Bald soll es einen neuen Rechtsanspruch geben. Was auf die Gemeinden zukommt

Ab 2025 wird es wohl einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung auch von Schulkindern geben. Beschlossen hat dies der Bundestag zwar noch nicht, aber zwei Milliarden Euro wurden dafür bereits als Sondervermögen zurückgelegt, wurde jetzt im Jugendhilfeausschuss des Kreistags berichtet. Dabei ging es auch darum, wie dieser Rechtsanspruch in den Gemeinden erfüllt werden kann.

Eine ganz schwierige Aufgabe dürfte die Erfüllung dieses Rechtsanspruchs für die meisten Gemeinden nicht werden, wurde dabei deutlich. Hort, Mittagsbetreuung, offene und gebundene Ganztagsschule: Das sind die Betreuungsformen, die für Grundschüler nach Unterrichtsschluss beziehungsweise am Nachmittag in fast allen Gemeinden angeboten werden, informierte der Leiter des Amtes für Jugend und Familie, Peter Rasch.

Problematischer gestalte sich die Lage in ganz kleinen Gemeinden. Was wird sein, wenn beispielsweise für drei der rund 50 Grundschüler in Apfeldorf eine Ganztagsbetreuung reklamiert werde, fragte Rasch. Da werde man sich Gedanken über die eine oder andere interkommunale Zusammenarbeit machen müssen. Andreas Lehner, der Geschäftsführer des Rotkreuz-Kreisverbands, erklärte, er sehe das Thema „nicht so kritisch“. Denn Schulkinder in den Kindertagesstätten mitzubetreuen, sei in den Einrichtungen seiner Organisation „gang und gäbe“. Da sollten die Gemeinden bei Bedarf die Kindertagesstätten mit ins Boot nehmen. Schulrätin Monika Zintel verwies darauf, dass es im Landkreis nur zwei Schulstandorte ohne Mittagsbetreuung gebe.

Trotzdem käme auf die Kommunen einiges zu, meinte jedoch Moritz Hartmann (Grüne): Das Zwei-Milliarden-Euro-Sondervermögen sei ja für die Schaffung der notwendigen Infrastruktur gedacht. Aber die Frage sei, ob der Bund auch mithelfe, die laufenden Kosten zu tragen. Dass es bei der Finanzierung des Betriebs einen „wunden Punkt“ gebe, hatte anfangs auch Amtsleiter Peter Rasch angemerkt. Die Staatszuschüsse für die offenen Ganztagsschulen seien jedenfalls nicht kostendeckend, erwähnte er. Bei gebundenen Ganztagsschulen seien hingegen vom Staat bezahlte Lehrkräfte tätig.

Bislang konnten im Landkreis offensichtlich alle gesetzlichen Kinderbetreuungsansprüche erfüllt werden. Bekanntlich gibt es einen solchen Betreuungsanspruch seit August 2013 für alle Kinder ab einem Jahr. Eingeklagt worden sei dieser Anspruch bislang noch in keinem einzigen Fall, so Rasch: „Dieser Kelch ist bisher immer an uns vorübergegangen.“ (ger)

Themen folgen