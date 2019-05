vor 38 Min.

Gartler kennen kein schlechtes Wetter

Auf Schloss Kaltenberg werden zum neunten Mal Pflanzen und Accessoires angeboten. Regen und Wind stellen Besucher und Aussteller bei den Gartentagen vor Herausforderungen.

Von Romi Löbhard

Das Wetter war bei den Gartentagen auf Schloss Kaltenberg schon eine besondere Herausforderung. War es am ersten Tag noch einigermaßen erträglich, so präsentierte es sich an den beiden weiteren Ausstellungs- und Verkaufstagen immer ungemütlicher. Wind peitschte Regen über das Gelände, die Temperaturen rutschten fast in den Minusbereich. Doch was ein echter Gartler ist, der kennt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Zumindest entstand dieser Eindruck. Die Besucher strömten auf das Gelände rund um das Kaltenberger Schloss, viele von ihnen verließen es mit Taschen voller Pflanzen - vornehmlich für draußen.

Anke und Kay Müller aus Königsbrunn beispielsweise haben Tomaten- und Paprikapflanzen erworben. „Das ist alles für den Garten“, sagt Anke Müller. Bedenken, dass die Kälte den Pflanzen schaden würde, hegt das Ehepaar nicht. Die haben auch andere Besucher nicht. „Das ist für unseren Steingarten“, berichtet ein älteres Paar. „Die Gewächse sind mehrjährig und winterhart.“ Frosthart sind auch die verschiedenen Kräuter, die ein junges Paar mit nach Hause nimmt. „Was soll also schon passieren?“, meinen die beiden lässig.

Die Aussteller fürchten um den Umsatz

Die Aussteller wiederum sehen schon Einbußen aufgrund des miserablen Wetters. „Das Kaufverhalten ist schlechter als bei Sonne und Wärme“, hat beispielsweise Christine Agel von „Agel Rosen“ aus Bad Nauheim beobachtet. Die Gärtnerin war bereits einige Male bei den Gartentagen auf Schloss Kaltenberg vertreten. So eine Kälte habe sie noch nicht erlebt. Gegärtnert werde aber auf alle Fälle, weiß Christine Agel. Das erschließt sich schon aus den Kunden, die sie während des Gesprächs immer wieder bedient.

Kaltenberger Gartentage, das bedeutet aber nicht nur Pflanzen aller Art für drinnen und draußen. Die Aussteller haben auch Accessoires von Rostkunst bis Luxus-Gartengrill, von Tierchen aus verschiedenen Materialien über Taschen, gartengerechte Kleidung bis zu Artikeln aus Hanf von der Klamotte bis zum Bier im Angebot. Es gibt nach alter Tradition hergestellte Bienenwachstücher, wie sie die Urgroßmütter verwendeten, und Windlichter aller Ausformungen. Am Eingang locken große Herzen aus Eschenholz und die Farbenpracht von Hortensien und Lupinen.

Für die Besucher ist mehr geboten als Pflanzen und Gartenzubehör

Eher weniger gefragt war das Angebot von Markus Lieb aus Herbertingen. „Sie sind jetzt erst die Dritte, die unsere verschiedenen Erden in die Hand nimmt“, sagt er. Dabei ist das Angebot von „ökohum“ ein interessantes: Alle Pflanzsubstrate seien ohne Torf und trotzdem locker-luftig. Erreicht werde das durch Beimischung beispielsweise von Schafwolle, die wegen Verschmutzung und Farbfehlern für Kleidung nicht verwendet wird und deshalb bisher entsorgt wurde.

Kinder konnten angeseilt werden und unter fachmännischer Anleitung auf einen riesigen alten Baum klettern oder das Schmieden als alte Handwerkskunst ausprobieren. Natürlich war auch für ausreichend Essen und Trinken gesorgt. Doch auch dort gab es Einbußen, wie Sandra Deininger aus Walleshausen berichtet. An ihrem Kaffee- und Eisstand könnte mehr Geschäft gehen. „Die Leute sind aber trotz des schlechten Wetters gut drauf“, erzählt sie. „Sie sind immer für ein Gespräch bereit, fühlen mit uns mit.“ Und wie zum Beweis kommt Liz Müller aus Coburg zum Stand. Gerade hat sie einen Kaffee genossen und die Enkelkinder vergnügten sich bei Eis. „Ich muss Sie loben. Bei Ihnen ist nichts aus Plastik.“ In der Tat gibt es bei Sandra Deininger nicht einmal die ach so praktischen Löffelchen aus Kunststoff, auch die sind hölzern.

Themen Folgen