00:31 Uhr

Gedenken statt feiern

Landsberg und Rocca di Papa sind seit 30 Jahren verbunden. Doch über dem Jubiläum liegt ein Schatten

Beim Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche gedachten Oberbürgermeister Mathias Neuner und der Referent für Städtepartnerschaften, Harry Reitmeir, gemeinsam mit den Vertretern der Partnerstädte aus Saint Laurent du Var (Frankreich), Waldheim (Sachsen) und Siófok in Ungarn des Bürgermeisters von Rocca di Papa, Emanuele Crestini, und seines Mitarbeiters Vincenzo Eleuteri. Im Rathaus von Rocca di Papa hatte sich am Pfingstmontag eine Gasexplosion ereignet. Beide evakuierten das Gebäude und erlitten dabei schwere Verletzungen, an deren Folgen sie wenige Tage später verstarben.

Oberbürgermeister Neuner und Reitmeir sprachen den anwesenden Vertretern der Stadt Rocca di Papa ihr Beileid aus und versprachen, den Wunsch der Verstorbenen, die Städtepartnerschaft zu pflegen und auszubauen, Rechnung zu tragen.

Rocca di Papa und Landsberg sind nun seit 30 Jahren über die Städtepartnerschaft verbunden. Daher waren eigentlich ein Festakt und eine große Feier zu diesem Jubiläum geplant.

Wegen der Ereignisse des 10. Juni hatte man sich gemeinsam dazu entschieden, das 30. Jubiläum nicht mit einer Feier, sondern mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche zu begehen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Landsberg. Im Anschluss daran fand im Historischen Rathaus ein Empfang statt, bei dem das Jubiläum mit einem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Landsberg gewürdigt wurde. Oberbürgermeister Neuner trug sich mit der treibenden Kraft der Städtepartnerschaft aus Italien, Carlo Cofini, den Stadträten Bruno Fondi und Roberto Trinca, Landsbergs ehemaligem Oberbürgermeister Ingo Lehmann, dem Städtepartnerschaftsreferenten Harry Reitmeir und den Unterzeichnern der Städtepartnerschaftsurkunde, dem ehemaligen Bürgermeister Enrico Fondi und Altoberbürgermeister Franz-Xaver Rößle in das Goldene Buch ein.

Als Geschenk überreichte Neuner den Vertretern aus Rocca di Papa ein Gemälde des Landsberger Künstlers Hans Dietrich. Es zeigt eine mittelalterliche Szene vor dem Bayertor. Das Gemälde wird nach der Sanierung im Rathaus in Rocca di Papa aufgehängt. In der italienischen Stadt gibt es einen Park, der nach Landsberg benannt ist. (lt)

