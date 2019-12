06:03 Uhr

Geltendorf: Ab dem Fahrplanwechsel fährt ein neuer Bus

Plus Am Sonntag werden die Fahrpläne bei Bus und Bahn umgestellt. Das bedeutet auch einen Preisanstieg bei den Tickets. Was sich im Landkreis Landsberg sonst noch ändert.

Von Stephanie Millonig

Die Halteschilder stehen schon länger, doch ab Sonntag ist es soweit: Die neue MVV-Regionalbuslinie 810 vom S-Bahnhalt Mammendorf nach Geltendorf startet. Kommunalpolitiker konnten bereits am Mittwoch bei einer Sonderfahrt in Moorenweis zusteigen. Welche Änderungen der Fahrplanwechsel am Sonntag sonst noch mit sich bringt.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Mitte Dezember gilt es für Pendler, immer aufmerksam zu sein: Bei Bus und Bahn gelten dann oft neue Abfahrts- und Ankunftszeiten. Am Sonntag, 15. Dezember, ist es wieder soweit – der nächste Fahrplanwechsel steht an. Bei den Busverbindungen im Landkreis ändert sich laut dem Verkehrsexperten im Landratsamt, Dietmar Winkler, bis auf Anpassungen im Minutenbereich nichts. Aber die Fahrten werden zum Jahreswechsel teurer. Laut Winkler müssen die Fahrgäste ab dem 1. Januar vier Prozent auf ihre Tickets drauflegen. Schon zum Fahrplanwechsel wird das Bahnfahren im Nahverkehr teurer: Laut Pressemitteilung der Deutschen Bahn werden die Fahrkartenpreise der Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) um durchschnittlich rund 1,7 Prozent erhöht. Das Bayern-Ticket wird einen Euro teurer Das betrifft unter anderem die DB Regio, der Münchner Verkehrsverbund hat seine eigenen Tarife. Die Preismaßnahme basiert laut Deutsche Bahn vor allem auf gestiegenen Betriebskosten. Konkret werden die Preise für Einzeltickets im Schnitt um 1,7 Prozent angehoben, Zeitkarten um durchschnittlich 2,0 Prozent. Die Preise für die Pauschalpreistickets werden um durchschnittlich 1,6 Prozent angehoben. Die Grundpreise des Bayern- und Bayern-Böhmen-Tickets erhöhen sich um je ein Euro, die Mitfahrerpreise des Bayern- und Bayern-Böhmen-Tickets steigen ebenfalls um je einen Euro. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft weist in einer Pressemeldung darauf hin, dass bei der S-Bahn München die Erneuerung des Fahrzeugparks fortgesetzt wird. Der Umbau der Triebwagen vom Typ ET 423 und ET 420 laufe weiter. Inzwischen sei knapp die Hälfte der Fahrzeuge modernisiert. Auf zahlreichen S-Bahn-Linien könnten Fahrgäste bisherige Leerfahrten nutzen. Auf der Linie S8 Herrsching-Flughafen werden am frühen Morgen zusätzliche Fahrten angeboten. Beim Stundentakt ändert sich nichts Im Bereich der Bayerischen Regiobahn auf der Strecke Landsberg-Augsburg ändern sich die Zeiten einzelner Verbindungen im Minutenbereich, tagsüber bleibt es bei den regelmäßigen stündlichen Hauptabfahrtszeiten ab 7.48 Uhr ab Augsburg und 7.17 Uhr ab Landsberg neben weiteren Verbindungen. Auch auf der Ammerseebahn ändern sich die regelmäßigen stündlichen Hauptverbindungen nicht. Beispielsweise geht es wieder vom Augsburger Hauptbahnhof ab 6.51 Uhr los, in Geltendorf ist Ankunft um 7.29 Uhr, in Dießen um 7.52 Uhr und in Weilheim um 8.07 Uhr. Schongau wird um 8.51 Uhr erreicht. Neben diesen getakteten Verbindungen gibt es einige kleinere Änderungen im Minutenbereich, wie auch die Bayerische Regiobahn in einer Pressemitteilung schreibt. Hinsichtlich der Tarife passt sich die BRB der Deutschen Bahn an. Auch die Preise für die hauseigenen Tickets würden um durchschnittlich 1,7 Prozent angehoben. Das Guten-Tag-Ticket kostet beispielsweise ab Sonntag, für zwei Personen 31 statt bisher 30 Euro und in der Variante für fünf Personen 55 statt bisher 51 Euro. Die am meisten genutzte Variante für eine Person koste unverändert weiterhin 23 Euro. Künftig fährt ein Bus von Geltendorf nach Mammendorf Die größte Veränderung für Pendler ist die MVV-Regionalbuslinie, die die S-Bahn-Endstationen Mammendorf und Geltendorf verbindet. Mit rund 30 Minuten Fahrzeit zwischen Mammendorf und Geltendorf haben die Bürger ab Montag, 16. Dezember, Anschluss an die S3 beziehungsweise S4 und bessere Verbindungen im Regionalzugverkehr Richtung Augsburg, Buchloe, München und Weilheim. Eingeweiht wurde dieses ÖPNV-Angebot bereits am Mittwoch von Landrat Thomas Eichinger und seinem Fürstenfeldbrucker Kollegen Thomas Karmasin sowie dem Geschäftsführer des MVV, Dr. Bernd Rosenbusch.

Themen folgen