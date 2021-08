Geltendorf

06:09 Uhr

Der Geltendorfer Metzger Winterholler macht bald zu

Noch bis Jahresende ist die Theke in der Metzgerei Winterholler noch gut bestückt. Dann hört Metzgermeister Georg Winterholler aus gesundheitlichen Gründen auf.

Plus Nach 64 Jahren hört in Geltendorf der letzte Betrieb des Metzgerhandwerks auf. Warum es so schwer ist, solche Geschäfte zu erhalten.

Von Gerald Modlinger

Das Lebensmittelhandwerk im Landkreis Landsberg verliert erneut einen langjährigen Betrieb: Der Geltendorfer Metzgermeister Georg Winterholler kündigt an, sein Geschäft zum Jahresende zu schließen. Das LT hat über seine Gründe, die ihn zu diesen Schritt bewogen haben, gesprochen.

