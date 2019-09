Geltendorf: Sie helfen Flüchtlingen, sich zurechtzufinden

Plus Wo im Landkreis Asylbewerber untergebracht wurden, entstanden nach der Flüchtlingskrise schnell Helferkreise. Was die Ehrenamtlichen genau machen und wofür sie sich schämen.

Ohne sie wäre die Situation 2015 und in der Folgezeit kaum zu schaffen gewesen: Wurden irgendwo im Landkreis Geflüchtete untergebracht, entstand parallel dazu ein Helferkreis. Was bewegte die Menschen, sich der Flüchtlinge anzunehmen? Und wie sieht heute die Situation aus? Das Landsberger Tagblatt berichtet exemplarisch über den Helferkreis in Geltendorf, der sich mit anfangs 100 Helfern um ungefähr genauso viele Asylbewerber kümmerte. Warum einige Helfer heute nicht mehr dabei sind.

Anfang 2016 gab es einen Infobrief für potenzielle Helfer

Der Helferkreis gründete sich im Sommer 2015. Anfangs wurden 25 Personen in einem Mehrfamilienhaus in Geltendorf betreut. An Weihnachten kamen Flüchtlinge aus Syrien in den Container an der Bahnhofstraße, später auch noch Eritreer nach Kaltenberg. Den Geltendorfer Helfern ging es wie anderen Ehrenamtlichen auch: Sie standen Leuten gegenüber, die des Deutschen nicht mächtig waren, denen Informationen über das deutsche Asylrecht und manchmal auch die Winterbekleidung fehlten, wie aus dem Infobrief des Helferkreises vom 2. Januar 2016 hervorgeht. „Wir haben sie auf Behördengänge begleitet, ehrenamtlich Deutschunterricht gegeben und Schreiben übersetzt“, erzählt Sprecherin Regine Schuster.

Anfangs gab es wöchentlich ein „Café der Kulturen“

Im Bürgerhaus wurde einmal in der Woche ein „Café der Kulturen“ organisiert und im Februar 2016 zum gemeinsamen Faschingstanz eingeladen. Anfangs waren in Geltendorf fast ausschließlich Syrer untergebracht. Schuster bewunderte an ihnen, wie gut sie miteinander klar kamen in dieser engen Zwangsgemeinschaft – obwohl es große Unterschiede zwischen Analphabeten aus dem ländlichen Raum und großstädtischen Intellektuellen gab. Bei allen hat sie erlebt, dass die Angst um Familienmitglieder im Kriegsgebiet und die Unsicherheit, ob ein Bleiberecht ausgesprochen wird, sehr belastend war. Die 76-Jährige zählt mehrere Beispiele auf, in denen das Verfahren schwierig war, beispielsweise, weil ein Syrer aus der damaligen IS-Hochburg Rakka stammt und keine Papiere beibringen konnte.

Die Helferkreise monieren die bürokratischen Mühlen

Manchmal sei es für die Geflüchteten, aber auch für die Helfer schwierig zu begreifen, dass die bürokratischen Mühlen so langsam mahlen, sagt Regine Schuster. Auch sie kennt diese Frustration. Manchmal habe sie sich beim Ton eines Sachbearbeiters gegenüber dem Asylbewerber geschämt, sie habe aber auch einen „sehr respektvollen Umgang“ erlebt. Das zähe Ringen im Verfahren könnte laut Schuster ein Grund sein, warum einige ehrenamtliche Helfer aufgehört haben. Die öffentliche Stimmung gegenüber Asylbewerbern und ihren Helfern habe sich auch geändert. Nur noch etwa ein Dutzend Helfer seien in Geltendorf tätig.

Geändert haben sich aber auch die Anforderungen: „Wir fahren niemanden mehr zum Landratsamt“, sagt Schuster. Noch immer gelte es bei Behördenschreiben den Sinn verständlich zu machen und auch zu helfen, mit dem Jobcenter zu kommunizieren, einen Kindergartenplatz oder eine Wohnung zu finden. Im Container sind jetzt hauptsächlich Schwarzafrikaner untergebracht. Nach Geltendorf kämen auch keine neuen Asylbewerber, es handle sich oft um Umverlegungen.

Mittlerweile ist der Helferkreis ziemlich geschrumpft

Barbara Rösner, im Landratsamt zuständig für die Asylangelegenheiten, kann nicht sagen, wie viele Helfer es einst im Landkreis gab und wie viele noch aktiv sind. „Es ist schwer zu beziffern.“ Der Newsletter des Ausländeramtes in Sachen Asyl geht laut Rösner an 516 Interessenten. Sie glaubt auch, dass viele Helfer weiter Kontakt zu Geflüchteten halten, wenn diese anerkannt in Augsburg oder München leben.

Durch welche Hochs und Tiefs geht ein Helfer emotional? „Ich bin routiniert, aber rege mich manchmal furchtbar auf“, erzählt Regine Schuster. Aber es gebe so viel Schönes, „sonst würde ich’s nicht mehr machen.“ Es sei eine Bereicherung, mit anderen Kulturen in Kontakt zu kommen und es sei auch schön, etwas bewirken zu können und einen sinnvollen Einsatz zu leisten. Nicht zuletzt habe sie über die Flüchtlingsarbeit andere Geltendorfer kennengelernt.

Und natürlich sei es eine Form von Wertschätzung, wenn einem die Hilfe gedankt werde. „Ich habe wirklich viele tolle Menschen kennengelernt.“ Und gerade beim Familiennachzug, wenn ein Mann seine Familie nach vielen Jahren zum ersten Mal sehen, „das Glück ist unbeschreiblich“.

